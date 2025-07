Nintendo è riuscita a fare ancora una volta centro con Donkey Kong Bananza, che si è già imposto come l'esclusiva di riferimento per Switch 2.

La nuova avventura tridimensionale di Donkey Kong, disponibile ufficialmente da oggi, si è dimostrato un gioco incredibilmente divertente, con un level design azzecatissimo, tanta distruzione e numerosi segreti da scoprire.

Il nostro Gianluca Arena ha deciso di premiarlo con un meritatissimo 8.9/10, valutazione non troppo distante dalla media voto di Metacritic che, nel momento in cui scrivo questo articolo, ha raggiunto un punteggio di 91/100.

Un punteggio che porta Donkey Kong Bananza a pari punti con Split Fiction nella media voto del noto aggregatore, superando produzioni come Death Stranding 2 e Kingdom Come Deliverance 2, portandosi allo stesso tempo a un passo dalle sorprese dell'anno Blue Prince e Clair Obscur Expedition 33.

Sembra dunque che per Donkey Kong e Pauline (trovate l'amiibo dedicato su Amazon, a proposito) potrebbe arrivare una candidatura ai GOTY 2025, dato che allo stato attuale dovrebbe essere considerato di diritto uno dei migliori giochi dell'anno.

Se si escludono inoltre le valutazioni assegnate alle edizioni Switch 2 di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom — che tecnicamente parlando non sono nuovi giochi veri e propri — allora Bananza diventerebbe addiritura la migliore esclusiva Switch 2 attualmente in circolazione.

Il 2025 videoludico si è dimostrato un anno ricco di videogiochi sorprendenti e imperdibili: chissà se Donkey Kong Bananza riuscirà dunque a portarsi a casa qualche riconoscimento che, a giudicare da quanto abbiamo visto, sarebbe sicuramente meritato.

Nintendo ha spiegato di aver puntato fortemente sulla distruzione degli ambienti come formula gameplay per coinvolgere maggiormente i giocatori: inizialmente il titolo era previsto su Switch 1, ma per sfruttare al meglio tale caratteristica è stato necessario renderlo un'esclusiva Switch 2.

Oggi possiamo dire che si tratta sicuramente di un eccellente biglietto da visita per la nuova console, anche più di Mario Kart World.