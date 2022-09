Potete provare gratis il nuovo soulslike dagli autori di Nioh, ma per poco

Gli autori di Nioh hanno ufficialmente rivelato tempo fa di essere al lavoro su Wo Long Fallen Dynasty, un nuovo e promettente soulslike in uscita per i primi mesi del 2023.

La nuova produzione di Team Ninja e Koei Tecmo, sarà disponibile al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate a ottimo prezzo su Amazon) sarà disponibile su console Xbox e PC, oltre che su PS5 e PS4.

Il primo gameplay trailer, che potete guardare voi stessi cliccando qui, ci ha permesso di ammirare i Tre Regni invasi dall’oscurità e i demoni, oltre a tanti combattimenti con spada.

Ora, come riportato anche da VGC, il gioco ha ricevuto una demo gratis a tempo su console PlayStation e Xbox, scaricabile da oggi.

Il titolo si ispirerà fortemente alle arti marziali cinesi, dove l’azione potrà variare in modo fluido tra combattimenti offensivi e difensivi.

Pur essendo palesemente ispirato da precedenti produzioni come Nioh, Team Ninja intende realizzare un prodotto sicuramente unico e divertente.

La demo del gioco d’azione di Team Ninja è disponibile da oggi, venerdì 16 settembre alle ore 13:00 fino al 26 settembre alle ore 8:59 su Xbox Series X/S e PlayStation 5.

La demo includerà il multiplayer online, l’editor di personaggi e le abilità del gioco, tra cui l’esplorazione in verticale e il sistema di moralità.

Come bonus, chiunque porti a termine la demo guadagnerà l’oggetto speciale ‘Crouching Dragon Helmet’, che potrà essere equipaggiato e utilizzato nel gioco principale al momento dell’uscita.

Attraverso la demo di Wo Long Fallen Dynasty sarà inoltre disponibile anche un sondaggio per raccogliere il feedback dei giocatori e contribuire all’ulteriore sviluppo del gioco (chi parteciperà al sondaggio riceverà uno sfondo originale).

