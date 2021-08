Xbox Game Pass, annunciati i nuovi giochi: 9 new entry in sette giorni

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto, alcuni dei quali noti, altri sorprese last minute.

Xbox Game Pass integrerà nel giro di pochi giorni la sua libreria con titoli del calibro di Psychonauts 2 e Twelve Minutes, ma non solo.

Le sorprese non sono mancate di certo nell’ultimo periodo, tra cui un innesto dell’ultimo minuto completamente fuori di testa.

Dal punto di vista delle piattaforme, però, niente si muoverà su versanti sorprendenti come PS5 e Nintendo Switch: lo ha confermato pochi giorni fa Phil Spencer, responsabile di Xbox.

Psychonauts 2, Humankind, Twelve Minutes, and more are coming soon to @XboxGamePass. Catch up on all the details here: https://t.co/yAMmoVqrk8 — Xbox Wire (@XboxWire) August 17, 2021

I nuovi ingressi su Xbox Game Pass per la seconda metà di luglio sono:

Oggi

Humankind (PC)

Need for Speed Heat (cloud)

Star Wars Battlefront 2 (cloud)

Star Wars Jedi Fallen Order (cloud)

19 agosto

Recompile (cloud, console e PC)

Train Sim World 2 (cloud, console e PC)

12 Minutes (cloud, console e PC)

25 agosto

Psychonauts 2 (cloud, console e PC)

26 agosto

Myst (cloud, console e PC)

Contestualmente, sono ben dieci i nuovi giochi che otterranno i comandi touch su cloud: Hades, Bloodrots, Farming Simulator 19, Going Under, Need for Speed Heat, Peggle 2, Psychonauts, Wasteland 2, 3 e Remastered.

Tra gli ingressi degli ultimi giorni, che potreste esservi persi perché magari eravate in ferie, Xbox Wire sottolinea anche Boyfriend Dungeons – un RPG a base di romance e armi – e Library of Ruina, un roguelike basato sul deck-building.

Da non sottovalutare, disponibile da oggi, Humankind: per l’utenza PC, una boccata d’aria fresca in uno dei generi più amati sulla piattaforma, ovvero gli strategici.

Nella lista non possiamo mancare di citare Psychonauts 2, il nuovo capitolo dell’amata serie action platform di Double Fine Productions.

Il gioco ha avuto un percorso estremamente tortuoso, venendo prodotto in origine grazie ad una raccolta fondi su Fig prima di venire abbracciato dal publisher Starbreeze.

Una volta ridimensionato fortemente l’editore, una grossa mano perché il progetto si facesse è arrivata da Microsoft, che ha acquisito Double Fine e preso in carico la pubblicazione del seguito di Psychonauts.

Come sapranno i fan del classico, sono tante le ragioni per cui questo gioco è molto amato nella community dei videogiochi, tra cui livelli dallo spiccato humor e critica sociale come questo.

Quanto agli altri arrivi, è di grande richiamo indubbiamente Twelve Minutes, non a caso discusso in un articolo d’anteprima dove abbiamo messo sotto la lente d’ingrandimento tre delle esclusive Xbox più attese.