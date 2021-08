Xbox Game Pass, disponibile un nuovo gioco gratis (davvero fuori di testa)

Il mese di agosto sembra voler entrare nella classifica di quelli più ricchi in assoluto per gli abbonati al servizio Xbox Game Pass.

Tutti gli utenti in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate stanno infatti mettendo mano da giorni a una valanga di titoli, alcuni dei quali realmente sorprendenti, sempre e comunque in maniera del tutto gratuita.

Solo ieri sono infatti stati messi a disposizione ben cinque titoli frutto della collaborazione con EA Play.

Ma non solo: durante l’evento ID@Xbox Showcase sono stati presentati un mucchio di nuovi ingressi su Game Pass, incluso il primo che farà capolino durante il prossimo mese di settembre di quest’anno.

Ora, come confermato anche via ResetEra, sul catalogo Game Pass è stato reso disponibile anche Boyfriend Dungeon.

Il gioco è infatti disponibile su piattaforma Xbox oltre che su PC Windows 10 e su Steam. Si tratta, di base, di un indie a metà strada tra un sim e un dungeon crawler sviluppato e pubblicato da Kitfox Games.

Ambientato in un ambiente fantasy urbano, il giocatore dovrà combattere in un gran numero di sotterranei grazie all’aiuto di un altro giocatore che può diventare nientemeno che una sorta di arma senziente.

Poco sotto, la descrizione ufficiale di Boyfriend Dungeon:

Ammalia le spade per farle salire di livello in questa avventura a base di dungeon. Corteggia fino a sette armi, da lame danzanti a pugnali affilatissimi. Il tuo lavoretto estivo consiste nell’eliminare le creature che si trovano nel “dunj“. Presto, scopri armi assolutamente irresistibili… che sono anche single! (Una coincidenza pazzesca, perché anche tu lo sei.) Un approccio inclusivo e di buon gusto al genere e alla sessualità maschile, femminile e non binaria. Dunj e sfide generati casualmente! Non abbassare mai la guardia! Organizza uscite romantiche con i soldi che guadagni per vivere momenti preziosi con i tuoi amanti e collabora con loro per eliminare le orde di mostri che infestano i dungeon.

Il gioco è stato presentato anche in occasione del Direct Indie World di Nintendo, assieme a un’altra valanga di giochi.

Tornando a parlare di Xbox, avete letto che la Casa di Redmond ha da poco confermato la presenza alla Gamescom 2021 con un evento a tema, nel quale saranno presenti ovviamente anche tanti annunci lato Game Pass?

Infine, ricordiamo che anche SEGA e Xbox hanno da poco ufficializzato un gioco in arrivo sul catalogo in abbonamento a partire dal Day One.