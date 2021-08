Xbox Game Pass in arrivo su PS5 e Switch? Risponde Phil Spencer

Microsoft non ha mai nascosto la propria volontà di portare Xbox Game Pass sul maggior numero di dispositivi presenti sul mercato, aprendo più volte anche ad eventuali arrivi sulle console rivali.

Tuttavia, questa strada è apparsa fin da subito difficilmente percorribile: anche Phil Spencer è recentemente intervenuto per sottolineare come, attualmente, PS5 e Switch non sembrino interessate ad accogliere Xbox Game Pass.

Già l’anno scorso il CEO di Xbox aveva chiarito come le piattaforme avevano già chiuso le porte a Xbox Game Pass, anche se negli ultimi mesi le speranze dei fan sembravano essersi riaccese.

Pochi mesi fa Microsoft aveva infatti rilasciato dichiarazioni sibilline nei confronti di Nintendo, sottolineando come le due compagnie avessero ottimi rapporti.

In un’intervista rilasciata a GamesRadar+ (via Wccftech), Phil Spencer ha però ribadito nuovamente che l’intenzione principale di Xbox sia quella di portare il servizio in abbonamento su piattaforme aperte, come PC, smartphone e browser.

Al momento sembra esclusa invece l’idea di poter portare il servizio in abbonamento su PS5 e Switch per un semplice motivo: Sony e Nintendo non sono interessate ad accogliere il catalogo di Microsoft sui propri dispositivi.

«Non abbiamo piani per portare [la app Xbox] su qualunque altro tipo di piattaforma chiusa in questo momento, principalmente perché non vogliono qualcosa come Xbox Game Pass. Ci sono moltissime piattaforme aperte su cui noi possiamo crescere: web, PC e mobile. Per questo motivo, detto francamente, tutti i nostri sforzi sono concentrati lì».

Phil Spencer ha comunque voluto chiarire che la sua non è una critica nei confronti di PS5 e Switch o dei loro fan, sottolineando che comprende perfettamente perché tali piattaforme possano non desiderare l’ingresso di Xbox Game Pass Ultimate in questo momento.

Il dirigente di Microsoft ha comunque voluto aprire le porte per un eventuale futuro insieme, sottolineando che Xbox è «aperta alle discussioni» per portare i propri servizi nei dispositivi che i giocatori desiderano.

La priorità per Xbox è sempre stata quella di portare Game Pass sui dispositivi Android e sulle altre piattaforme aperte, dato che vogliono cercare di raggiungere il maggior numero di utenti possibile.

Questo ovviamente non significa escludere le altre piattaforme, dato che Microsoft in più occasioni aveva aperto all’ingresso su PS5 e Switch, pur sottolineando la difficoltà di tale operazione.

La strada per le piattaforme di Nintendo e Sony sembra dunque rimanere sbarrata per il momento: in compenso, Xbox Game Pass adesso gira anche su una console «storica».