Xbox Game Pass: 6 nuovi giochi in arrivo, ecco la lista

Microsoft ha ufficializzato la nuova lineup di metà luglio per Xbox Game Pass, che pone l’accento su Xbox Cloud Gaming.

Xbox Game Pass riceve di norma almeno due lineup al mese, oltre a nuovi arrivi sparsi, e questa può essere considerata una seconda lista di new entry.

L’1 luglio era infatti già stata fornita una prima iniezione di titoli, che comprendono peraltro un’esclusiva del servizio (a tempo).

Oltre ad arrivare, chiaramente, i giochi escono pure: soltanto pochi giorni fa vi abbiamo riportato l’elenco dei partenti questo mese.

