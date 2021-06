Nove giochi in arrivo da oggi all’1 luglio su Xbox Game Pass

Microsoft ha annunciato che nove giochi sono in arrivo nel giro di pochissimi giorni su Xbox Game Pass Ultimate.

Il servizio in abbonamento copre ormai 3+ piattaforme con una singola sottoscrizione, vale a dire cloud (PC, iOS, Android), console (Xbox One e Xbox Series X|S) e PC.

Soltanto poche ore fa avevamo appreso della prima esclusiva del servizio, in rampa di lancio in una settimana.

Ma a quanto pare gli annunci, mossi dal grande potenziamento della piattaforma promesso da Redmond, non sono ancora finiti qui.

There are a lot of games in this picture. take a minute to process if you need to https://t.co/5xCB7LQDdj pic.twitter.com/NFCVTiZl8X

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 23, 2021