Xbox Game Pass, cinque titoli sono pronti all’addio (e c’è una hit)

Cinque titoli sono pronti ad abbandonare Xbox Game Pass su console e PC, e tra questi ce n’è uno che ha riscosso un notevole successo fin dall’inserimento nel catalogo.

Il servizio in abbonamento di Microsoft è in costante aggiornamento, e di conseguenza è lecito aspettarsi che alcuni giochi si facciano da parte per fare spazio alle new entry.

L’occasione potrebbe essere colta anche per risolvere un problema che rende ingiocabile un prodotto su PC da un anno, a causa di un conflitto con alcune schede grafiche Nvidia.

Intanto, alcune novità destinate a sbarcare su Xbox Game Pass sono già state annunciate nei giorni scorsi: si tratta di nove giochi che sapranno tenervi occupati in attesa della lineup di luglio.

Le date ufficiali degli addii non sono ancora state comunicate, ma i titoli in procinto di abbandonare il servizio solitamente rimangono in stasi per circa due settimane.

A lasciare Xbox Game Pass nei prossimi giorni saranno i seguenti giochi (via GameRant):

EA Sports UFC

EA Sports UFC 2

Crosscode

Downwell

Endless Space 2 Deluxe Edition

Per quanto riguarda i primi due, non sono necessarie grandi presentazioni, e non si tratta di una mancanza così grave se consideriamo che il titolo di combattimento MMA continuerà a essere rappresentato da UFC 3, ancora disponibile su Xbox Game Pass.

Crosscode è un action RPG che rende omaggio ai classici dell’era Super Nintendo. Nel gioco vestiremo i panni di Lea e potremo esplorare una lunga serie di dungeon (con la possibilità di sfidare altri giocatori).

Il titolo è stato una vera e propria hit per il servizio di Microsoft, e ha ospitato un numero di utenti superiore a quanto fatto dalle versioni per PS4 e Nintendo Switch.

Per quanto riguarda Downwell, si tratta di un roguelike con venature platform, nel quale sarà possibile impersonare Welltaro, dotato di un paio di fucili a forma di stivali all’interno di un pozzo generato in modo procedurale.

Ad accompagnarlo nell’addio al servizio ci sarà Endless Space 2 Deluxe Edition, strategico incentrato sulla gestione di un impero intergalattico che lascerà i giocatori liberi di scegliere la loro strategia vincente.

Martedì scorso, come vuole la tradizione, sono state comunicate le nuove Promozioni Gold in corso fino al 6 luglio, grazie alle quali potrete aggiudicarvi una serie di prodotti a prezzo scontato.

Qualche giorno fa, Microsoft ha svelato i 4 giochi gratis di luglio, riservati a tutti gli utenti in possesso di una sottoscrizione al servizio Games With Gold.

Per fugare eventuali dubbi sulla validità del servizio targato Microsoft, vi suggeriamo di dare un’occhiata allo speciale del nostro Paolo Sirio, incentrato sul ruolo di Xbox Game Pass (in risposta alla generazione Fortnite).