PlayStation Plus, disponibili tre nuovi giochi: uno è appena uscito su PS5

Da adesso tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus hanno diritto a scaricare tre nuovi giochi gratis: Sony ha infatti appena reso disponibili le selezioni di luglio.

Tutti coloro sono in possesso di un abbonamento a PS Plus potranno riscattare da adesso tre titoli senza costi aggiuntivi: tra questi è disponibile anche un gioco PS5 che è appena uscito.

Non è dunque più possibile scaricare i giochi che erano disponibili a giugno, con una particolare eccezione che sarà disponibile anche per questo mese.

Oltre alle selezioni di luglio, gli abbonati hanno a disposizione dei graditi bonus a sorpresa, utilizzabili sui giochi più popolari disponibili su PlayStation.

Disponibili i giochi di luglio su PlayStation Plus.

I giochi gratis disponibili a luglio su PlayStation Plus sono A Plague Tale Innocence, Call of Duty Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds e Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown.

Come già accennato, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown era disponibile anche tra i giochi gratis di giugno, ma sarà disponibile gratuitamente come bonus aggiuntivo per il riscatto anche durante il mese di luglio.

Gli utenti PS5 devono invece tenere d’occhio A Plague Tale Innocence, la versione next-gen disponibile da oggi dell’amata storia in cui la giovane Amicia ed il fratellino Hugo dovranno sfuggire all’Inquisizione.

Gli amanti degli sparatutto di Activision apprezzeranno inoltre particolarmente Call of Duty Black Ops 4, in grado di offrire modalità multigiocatore realistiche, una modalità zombi incredibilmente ricca e l’apprezzata feature Blackout, una variante battle royale della saga.

WWE 2K Battlegrounds si tratta invece di un gioco dedicato agli amanti del wrestling: in questo titolo in stile arcade potrete divertirvi con le superstar e le leggende della WWE in scenari interattivi sparsi in tutto il mondo.

Di seguito vi proponiamo una lista completa con tutti i giochi gratis disponibili su PlayStation Plus a luglio, con i relativi link per procedere al riscatto via web, anche se non siete in possesso di PS5:

Per poter riscattare i giochi gratis di luglio avrete tempo fino al 3 agosto 2021, giornata in cui saranno disponibili le nuove selezioni di PlayStation Plus.

Sono capitati spesso casi in cui i titoli offerti da PlayStation Plus non hanno incluso aggiornamenti alle versioni PS5, dimostrando che l’abbonamento ha un problema da non sottovalutare con questa feature.

Gli utenti brasiliani sono altrettanto arrabbiati con Sony, dato che il costo dell’abbonamento a PlayStation Plus è aumentato nel loro territorio.

Il servizio di Sony potrebbe presto ricevere un nuovo concorrente: pare che anche Nintendo stia cominciando a pensare ad un’alternativa fatta in casa.