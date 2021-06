Games With Gold, Xbox svela i 4 giochi gratis di luglio (c’è Conker!)

Microsoft ha annunciato i nuovi Games With Gold per il mese di luglio, riservati come sempre gli abbonati ai suoi servizi premium.

Games With Gold è tradizionalmente incluso sia negli abbonamenti Xbox Live Gold che in Xbox Game Pass Ultimate.

Per il mese di giugno, la lineup non aveva lasciato particolarmente il segno, restituendo l’idea di come Microsoft stia puntando effettivamente a rinforzare il solo Xbox Game Pass.

Ci sono state mensilità però di alto livello quest’anno, come quella in cui i giocatori hanno potuto portare a casa Gears 5 (e non solo).

Planet Alpha and Conker: Live & Reloaded kick off July’s Games with Gold, followed by Rock of Ages 3: Make & Break and Midway Arcade Origins. https://t.co/lTR9yRjGQv — Xbox Wire (@XboxWire) June 29, 2021

I giochi gratis coperti da Xbox Game Pass Ultimate di questo mese sono:

Planet Alpha (Xbox One) | 1-31 luglio

| 1-31 luglio Rock of Ages 3: Make & Break (Xbox One) | 16 luglio – 15 agosto

| 16 luglio – 15 agosto Conker Live & Reloaded (OG Xbox) | 1-15 luglio

| 1-15 luglio Midway Arcade Origins (Xbox 360) | 16-31 luglio

Si tratta di una lista piuttosto positiva visti gli standard degli ultimi mesi, ma diamo uno sguardo nel dettaglio a cosa e come sono questi giochi.

Planet Alpha è un affascinante action adventure in 2D, nel quale i giocatori saranno chiamati ad esplorare un pianeta ignoto e pericoloso.

Rock of Ages 3 è l’ultimo capitolo della bizzarra serie che reinterpreta gli episodi storici in una chiave spassosa (e in cui poter creare livelli da condividere con gli amici).

Conker Live & Reloaded è l’ultima avventura dell’iconico scoiattolo, una storia ricca di horror matura dalla Rare che fu.

Infine, Midway Arcade Origins è una collection di oltre 30 giochi classici per nostalgici che vogliono rivivere la loro gioventù.

Questa selezione vale in totale $79,96 ai prezzi correnti e ben 3000 punti Gamerscore, per cui datevi da fare per sbloccarli tutti.

Quanto ai giochi gratis, domani sono attesi quelli di PlayStation Plus, che si è appena impelagato in una nuova controversia.

Su PC, potete riscattare ancora quelli di Epic Games Store, che non sono legati però ad un abbonamento come su console.

E, sempre su PC, non perdetevi le nuove scelte del prossimo mese, che saranno sbloccate molto presto e comprendono sei apprezzati giochi.