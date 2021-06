xCloud di Xbox da ora è davvero next-gen (e non solo)

xCloud, noto ora anche come Xbox Cloud Gaming, lanciato per Xbox Game Pass Ultimate su console e Android, è arrivato alcune settimane anche su PC Windows e piattaforma iOS.

I fan aspettavano a braccia aperte la possibilità di giocarci in libertà, specie a seguito di tutte le chicche offerte dal catalogo Xbox Game Pass.

Il servizio messo in piedi da Microsoft permette infatti di giocare i vari titoli eseguendoli in cloud e riproducendoli così sul vostro schermo, non calcolati quindi direttamente dal PC o dallo smartphone.

Ora, un ulteriore passo avanti: la compagnia ha infatti confermato che da ora è possibile utilizzare un browser web per usufruire di una versione ancora più performante di Xbox Cloud Gaming.

A partire da oggi, i server di xCloud sfrutteranno la potenza di Xbox Series X, l’ultima console di casa Microsoft disponibile nei negozi da novembre dello scorso anno.

In altre parole, i vari giochi verranno riprodotti in maniera più fluida e con una risoluzione massima di 1080p e a 60 fotogrammi al secondo.

Inoltre, ogni titolo girerà in remoto su una Xbox Series X, nel caso ne possediate una nelle vostre case.

Ma non è tutto: sempre poco fa è stato confermato ufficialmente l’arrivo del servizio Xbox Cloud Gaming anche sui vari device Apple.

Sempre via browser gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate potranno infatti giocare a tutti i titoli della libreria attualmente supportati, senza limiti o imposizioni di sorta.

