Xbox, due giochi gratis da oggi e per tutto il weekend

Microsoft ha svelato due nuovi giochi gratis per Xbox che saranno fruibili a partire da oggi e fino al prossimo weekend.

I Free Play Days sono aperti a tutti i giocatori in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Live Gold.

Questo mese, gli abbonati a Xbox Game Pass possono godersi una nuova ondata di titoli inclusi nella sottoscrizione, che includono anche diversi big.

Allo stesso modo, sono arrivate buone notizie anche per Xbox Live Gold, che non è più necessario da qualche settimana per i free-to-play.

Come annunciato oggi su Xbox Wire, l’iniziativa Free Play Days coprirà questo fine settimana altre due scelte per gli abbonati.

Si tratta di:

NBA 2K21

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 è per l’occasione scontato del 70%, mentre NBA 2K21 per console della passata generazione è incluso su Xbox Game Pass.

La scelta di non includere NBA 2K21 next-gen su Xbox Game Pass aveva fatto molto discutere e qualcosa del genere si è ripetuto anche in occasione di questo weekend gratuito, visto che la versione offerta è solo quella per Xbox One.

Questa la descrizione del cestistico di Visual Concepts:

«NBA 2K21 è l’ultimo titolo della famosissima serie campione di vendite NBA 2K. Grazie ai considerevoli miglioramenti apportati alle dinamiche di gioco leader nel settore, alle funzionalità online per la community e alle diverse e numerose modalità di gioco, NBA 2K21 regala un’immersione unica nel suo genere in tutte le sfaccettature del basket e della cultura NBA… dove Everything is Game».

Questa, invece, quella dell’ultimo TT Isle of Man:

«In TT Isle of Man – Ride On the Edge 2 dovrai dimostrare quanto vali in diversi campionati prima di provare a conquistare lo Snaefell Mountain Course, un tracciato di 60 km con rettilinei e sezioni tortuose che metterà seriamente alla prova le tue abilità. TT 2 include 17 tracciati aggiuntivi, i piloti ufficiali e 18 moto, tra cui dei modelli classici».

Il weekend gratuito su Free Play Days è partito già oggi, giovedì 13 maggio, e sarà disponibile fino a domenica 16 maggio.

Non si tratta del solo titolo gratis che potete riscattare sulle vostre piattaforme da gioco, a cominciare dalla consueta girandola di giveaway firmati Epic Games Store.

Sempre su PC, potete portarvi a casa una scelta di oltre cinque prodotti offerti da Amazon Prime come parte del programma Prime Gaming.

PlayStation non è da meno, con gli ultimi giorni gratis di Horizon Zero Dawn su Play at Home, che sarà poi rinnovata prossimamente.