Xbox Game Pass, è polemica: NBA 2K21 salta la next-gen

A sorpresa, uno degli ultimi titoli annunciati per Xbox Game Pass non arriverà nella sua variante Xbox Series X, e gli utenti non l’hanno presa bene.

Vi abbiamo infatti raccontato che NBA 2K21, il titolo realizzato da 2K Games e Visual Concepts per tutti gli amanti del basket, da oggi è disponibile sul servizio in abbonamento.

Quello che non sapevamo, e che naturalmente ha fatto arrabbiare molto gli utenti, era che l’upgrade next-gen non sarebbe stato incluso nel servizio.

Oggi gli abbonati hanno infatti scoperto che l’unica versione di NBA 2K21 disponibile su Xbox Game Pass è quella relativa a Xbox One.

Su Game Pass è stata resa disponibile solo la versione Xbox One di NBA 2K21.

Ricordiamo che fortunatamente su Xbox Series X|S è disponibile la retrocompatibilità, dunque è comunque possibile giocare NBA 2K21 in versione old-gen anche sulle ultime console.

Ciò non toglie che si sia trattata di una novità per chiunque usufruisca del servizio: questo ha deluso molte persone che, polemizzando, sperano che questa non diventi una nuova norma.

Se i giocatori desidereranno invece avere NBA 2K21 su Xbox Series X|S, potranno acquistare il bundle Mamba Forever Edition Next Generation, che include entrambe le versioni del gioco, con uno sconto del 20% sul prezzo finale.

Un’operazione simile è successa anche sulle console Sony: Final Fantasy VII Remake è stato incluso su PlayStation Plus solo in versione PS4 e non sarà possibile aggiornarla alla versione next-gen.

Non ci resta dunque che capire se si tratta solo di casi isolati o se la mancata inclusione delle versioni maggiormente ottimizzate diventerà una pratica più comune.

Nel frattempo, non dimenticatevi di giocare i titoli in uscita da Xbox Game Pass: due nomi molto importanti stanno per abbandonare il catalogo.