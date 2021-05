Xbox Game Pass, 9 giochi in arrivo a maggio (compresi due big)

Microsoft ha annunciato nel pomeriggio di oggi 3 maggio la lineup di giochi in arrivo su Xbox Game Pass nel mese di maggio.

Il servizio in abbonamento della casa di Redmond assesta così un nuovo colpo che ne arricchisce la libreria in vista della stagione primaverile.

La presentazione del listino segue di pochi giorni la notizia di una nuova milestone per quanto riguarda il numero degli abbonati.

Altra milestone di rilievo è stata l’abbraccio del servizio, dopo tanta attesa, di due nuove piattaforme: i PC Windows e gli smart device di Apple.

Imagine this tweet was a magic 8 ball that you just asked "what games are coming soon?" https://t.co/g4st5wH04M pic.twitter.com/C5XxAff66I

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) May 3, 2021