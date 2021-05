Epic Games Store: svelato il nuovo gioco gratis, un adventure narrativo

Epic Games Store ha annunciato i nuovi giochi gratis, che saranno disponibili tra questa e la prossima settimana.

I titoli gratuiti forniti dal negozio online dei creatori di Fortnite sono esclusivamente per la piattaforma PC.

La scorsa settimana era andata particolarmente bene, con il reveal di un apprezzato open world indie riscattabile da oggi.

L’iniziativa dei giochi gratis è attiva ormai dal 2018 e, se siete curiosi di scoprire quali siano stati i titoli forniti finora, potete consultare qui l’elenco completo.

A partire da oggi alle ore 17:00, e fino al prossimo giovedì 13 maggio, è disponibile il nuovo gioco gratuito su Epic Games Store.

Si tratta di Pine, un apprezzato action open world con un gameplay che vi ricorderà nel suo piccolo i soulslike.

Questa la sua descrizione ufficiale:

«Un gioco di azione open world ambientato in un mondo simulato in cui gli esseri umani non hanno mai raggiunto la cima della catena alimentare. Combatti con o contro una varietà di specie mentre cerchi di raggiungere la nuova area in cui insediare la tua tribù di umani».

Il gioco, realizzato da Twirlbound e Kongregate, è riscattabile a questo indirizzo, dopodiché rimarrà per sempre nella vostra libreria su Epic Games Store per la piattaforma PC.

La scelta della prossima settimana annunciata quest’oggi, è invece:

The Lion’s Song

Si tratta di un’avventura narrativa, che ci riporterà nel 20esimo secolo con un cast di artisti e scienziati austriaci protagonisti di ciascun episodio per un totale di 4 “puntate”.

La new entry potrà essere riscattata a cominciare dal prossimo 13 maggio e fino a giovedì 20 maggio: se la farete vostra entro questi limiti temporali, sarà vostra per sempre.

Se siete giocatori su PC, non perdetevi un’altra opportunità ghiottissima: il vostro abbonamento ad Amazon Prime vi consentirà di ottenere cinque giochi gratis a maggio.

Non giocate su PC? Nessun problema, le occasioni non mancano neppure su console, dove potete approfittare dell’iniziativa Play at Home per PS4 e PS5: c’è ancora tempo per riscattare Horizon Zero Dawn – Complete Edition.

Il programma non si chiuderà con il primo Horizon ma, come anticipato da Sony, altri titoli amplieranno il programma presto.

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

In sintesi:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.