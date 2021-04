Xbox Live Gold non serve più da oggi per i giochi gratis (e per una feature)

In modo del tutto inaspettato, Microsoft ha rimosso il requisito di Xbox Live Gold necessario per la fruizione dei giochi free-to-play presenti nel suo catalogo.

L’iniziativa del colosso di Redmond sta a significare che tutti i giocatori in possesso di Xbox One e Xbox Series X|S potranno usufruire di più di 50 titoli in modo del tutto gratuito a partire da oggi.

La rimozione odierna segue il test delle scorse settimane che era stato avviato per rimuovere il paywall per l’accesso al multiplayer.

La notizia arriva inoltre dopo il reveal del cambio di nome di Xbox Live, diventato di recente Xbox Network su tutti i dispositivi della casa di Redmond.

La graditissima iniziativa fa inoltre decadere l’obbligo di possedere un abbonamento attivo a Xbox Live Gold anche per quanto riguarda l’uso della chat nei party e della ricerca per gruppo.

Grazie a questo “dono”, numerosi giochi del catalogo, come Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite e molti altri non richiederanno più il pagamento di alcuna sottoscrizione.

A seguire, l’elenco completo dei titoli che potranno essere riscattati da oggi senza alcun requisito aggiuntivo:

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Ages

Battle Islands

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Gems of War

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (Demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris

Si tratta di una mossa che renderà entusiasti tutti i videogiocatori, in particolare i felici possessori di una Xbox Series S, che potrà essere ulteriormente sfruttata per usufruire di questo ricco (e gratuito) catalogo.

La mossa di Microsoft la rende inoltre più competitiva, avvicinandosi alla strategia di PlayStation che già da tempo ha reso disponibile i giochi free-to-play senza il bisogno di alcuna sottoscrizione aggiuntiva.

Curiosamente, si è arrivati a questo punto dopo l’annuncio – poi ritirato – di un aumento dei prezzi sul costo dell’abbonamento a Xbox Live.

La buona notizia fa il paio con le gradite new entry di fine aprile che includono l’atteso MLB The Show 21, il primo titolo di PlayStation Studios ad approdare nel catalogo Microsoft.

Ma non tutto ciò che riguarda i due giganti del gaming sembra andare liscio: sembra infatti che Sony abbia ostacolato a suo modo l’arrivo di Resident Evil Village su Xbox Game Pass grazie a una clausola sottoscritta dal colosso nipponico.