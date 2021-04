Horizon Zero Dawn disponibile gratis su PS4 e PS5: ecco come riscattarlo

Da oggi è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti PS4 e PS5 Horizon Zero Dawn Complete Edition, grazie all’iniziativa Play at Home, ideata da Sony per incoraggiare i propri utenti a rimanere a casa durante la pandemia e divertirsi.

Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, anche se la pagina ufficiale dell’iniziativa Play at Home non risulta ancora aggiornata, Horizon Zero Dawn Complete Edition è già stato reso disponibile gratuitamente questa notte: di conseguenza tutti gli utenti possono già iniziare ad aggiungerlo alla propria raccolta.

In attesa che arrivi il tanto atteso sequel, che attualmente sembrerebbe ancora previsto per il 2021, i giocatori potranno dunque iniziare ad intrattenersi con la prima bellissima avventura senza costi aggiuntivi.

Una volta riscattato, il gioco resterà vostro per sempre: se non avete avuto ancora modo di poter affrontare la storia di Aloy, vi consigliamo di approfittare il prima possibile di questa occasione.

L’edizione completa del gioco non vi darà accesso unicamente al gioco completo, ma vi permetterà di accedere anche a tanti bonus esclusivi ed all’espansione The Frozen Wilds.

Di seguito vi elenchiamo tutti i contenuti che troverete all’interno di Horizon Zero Dawn Complete Edition:

Horizon Zero Dawn

L’espansione The Frozen Wilds

Abito da ranger della tempesta Carja e Arco possente Carja

Pack Mercante Carja

Abito da pioniera Banuk e Arco da abbattimento Banuk

Pack Viaggiatrice Banuk

Pack Guardiana Nora

Artbook digitale

Tema PS4

Gli oggetti bonus disponibili nel gioco potranno essere ottenuti solo dopo aver aggiornato il gioco o, in alternativa, dopo averli sbloccati nella storia.

Questo gioco è sicuramente una delle esclusive di peso che hanno avuto modo di farsi apprezzare maggiormente nel corso della precedente generazione e dunque si tratta sicuramente di un regalo estremamente gradito da parte di Sony.

Potete aggiungere la Complete Edition di Horizon Zero Dawn alla vostra raccolta di giochi ed iniziare subito a scaricarlo cliccando qui: per farlo avete tempo fino al 14 maggio ed una volta ottenuto potrete giocarci per sempre.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che con Horizon Zero Dawn «Guerrilla ha fatto davvero centro, aprendo un nuovo ciclo per la propria carriera e presentando al pubblico un’IP di grande valore e con enormi potenzialità per il futuro».

Vi ricordiamo inoltre che sono ancora disponibili per pochi giorni altri nove giochi gratuiti: per poterli ottenere avrete tempo fino al 23 aprile.

Di recente Aloy, la protagonista del gioco, è arrivata anche sul popolarissimo Fortnite: una mossa che sicuramente aiuterà ad aumentare l’interesse per questa offerta imperdibile.