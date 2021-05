Amazon Prime vi regala un nuovo gioco gratis, ed è un tributo a Myst

Con l’abbonamento ad Amazon Prime è possibile riscattare un nuovo gioco gratis per PC come parte dell’iniziativa Prime Gaming.

Se non siete abbonati, potete acquistare una sottoscrizione ad Amazon Prime proprio adesso, in modo da accedere, tra le altre cose, anche a questo programma videoludico.

I giochi gratis di maggio firmati Prime Gaming sono stati già svelati ma ciò non toglie che ci siano dei piccoli drop di tanto in tanto.

L’allerta per i titoli gratuiti è sempre alta e l’allarme è scattato stamattina su PlayStation Store, anche se sembrerebbe essersi trattato di una svista.

Il nuovo gioco gratis proposto da Amazon Prime è Faraway: Director’s Cut, un’avventura che omaggia il classico Myst.

Questa la sua descrizione:

«Faraway è un puzzle game d’avventura ambientato in un misterioso deserto. Dopo la versione mobile, che è stata scaricata più di 5 milioni di volte, Faraway apre finalmente le sue porte ai giocatori su PC con questa versione aggiornata di Director’s Cut».

Il titolo, firmato Pine Studio, non fa mistero delle proprie ispirazioni, anche se su Steam si è dovuto accontentare di recensioni “nella media”.

Il suo lancio su PC è comunque freschissimo o quasi, dal momento che è stato pubblicato soltanto lo scorso 5 marzo 2021.

Per il riscatto non dovete far altro che raggiungere questa pagina: resterà disponibile solo fino al prossimo 4 giugno, per cui affrettatevi se siete interessati.

I giochi gratis non mancano di certo, ad ogni modo, e se volete portarvene a casa un po’ non dovete far altro che tenere gli occhi aperti sulle proposte di Epic Games Store.

Su PlayStation potete approfittare ancora per qualche giorno dell’iniziativa Play at Home, che vi consente di riscattare gratuitamente Horizon Zero Dawn per PS4 e PS5.

La nostra Stefania Sperandio non se l’è fatto dire due volte e, in uno speciale pubblicato oggi, non ha potuto non cogliere il retrogusto amaro di giocarlo dopo quello che abbiamo passato nel 2020.