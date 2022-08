UFL non teme nessuno: il rivale di FIFA sfoggia il gameplay mostrando i portieri

Più o meno un anno fa, Strikerz Inc aveva annunciato di voler lanciare il suo guanto di sfida da FIFA ed eFootball, i due più noti videogiochi di calcio. Nasceva così l’idea di UFL, un videogioco gratis che vuole proporsi come simulazione calcistica pensata prima di tutto per gli appassionati, senza meccaniche votate alla monetizzazione come quelle che, ad esempio, conosciamo da FUT.

Così, con il tempo abbiamo scoperto che il gioco avrebbe puntato su una grafica fotorealistica e qualche tempo fa abbiamo avuto un assaggio con un video – così sincero che includeva perfino i bug in cui la build ancora incappava, essendo il gioco ancora un cantiere aperto.

Proprio oggi, è arrivato un ulteriore video – sempre work-in-progress – che ci mostra UFL in azione in alcuni scorci di gameplay con protagonisti i portieri. Possiamo così vedere gli estremi difensori e notare come si muovono e come sono animati per rispondere ai tiri dalla lunga distanza.

Il video, che trovate in cima alla nostra notizia, include alcune prese alte, ma anche tuffi sul palo lontano (sia con la mano che sposa la direzione del tutto che con la mano invertita, per così dire). Considerando che spesso proprio rendere credibili i portieri è un grosso problema dei giochi di calcio – e ne abbiamo parlato anche nel recente provato di FIFA 23, gioco che trovate su Amazon – al colpo d’occhio il risultato non ci sembra male, per essere un titolo che sta muovendo i suoi primissimi passi.

Al momento non ci è dato sapere quando potremo mettere le mani su UFL, ma sappiamo che la simulazione calcistica conterà su alcuni testimonial d’eccezione, tra cui il bomber Roberto Firmino e la punta dell’Inter Romelu Lukaku.

Nel frattempo, EA si prepara a salutare la FIFA con il lancio di FIFA 23 e sta apparecchiando il suo tavolo per il futuro EA Sports FC. Dal canto suo, Konami ha lanciato da poco la nuova stagione di eFootball, mentre l’altro titolo calcistico che era invece incentrato sugli eSport – GOALS – è sparito dai radar da qualche tempo.