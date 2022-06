UFL, il rivale di FIFA ed eFootball torna in un nuovo video (bug inclusi)

I videogiochi di calcio continuano a non passare mai di moda, visto che ora è il turno di un nuovo, breve filmato dedicato a UFL.

Dopo l’ultimo FIFA (trovate su Amazon l’uscita più recente del suo gioco) e le novità relative a eFootball, sicuramente c’è molto di cui discutere.

Mentre EA Sports FC è diventato ufficiale con la ricerca di nuovi partner per il futuro dello storico brand nel mondo dei videogame, non bisogna dimenticare anche i “figli illegittimi”.

Quindi, mentre anche eFootball sta raddrizzando il tiro, UFL torna in un video che mette in mostra alcune particolarità, inclusi alcuni bug davvero esilaranti.

Via Twitter, gli sviluppatori hanno infatti pubblicato un video del gioco che lascia ben poco spazio all’immaginazione: la clip, invece di essere realizzata ad arte, mostra anche alcuni palesi difetti del gioco.

Il pubblico social, ovviamente, non ha perso tempo, iniziando a sfottere bonariamente gli sviluppatori per la loro trasparenza, specie per il desiderio di voler mostrare un gioco senza filtri e con tutti i problemi annessi.

Poco sotto, potete ammirare voi stessi l’ultimo video di UFL.

We’re starting a regular series of raw gameplay footage, showcasing our current progress.

Some videos will be unpolished & not featured on social media, so join our Discord to stay in the loop ⬇️https://t.co/CvW7hP62HL pic.twitter.com/CTZuG41Gpn — UFL (@UFLgame) June 8, 2022

Ad esempio, è impossibile non fare caso ad alcuni giocatori che volano letteralmente per il campo, lasciando intendere che c’è ancora parecchio lavoro da fare prima di immettere in circolazione un gioco realizzato a modino.

Ricordiamo in ogni caso che diverse settimane fa è stato anche svelato un altro Ambassador ufficiale di UFL, dimostrando che il nuovo simulatore non vuole certo farsi trovare impreparato.

Ma non solo: la nostra Stefania Sperandio ci ha parlato a chiare lettere dei nuovi giochi di calcio UFL e GOALS, i quali “ce l’hanno a morte con FIFA e FUT, ma sono figli loro”.

Infine, in attesa di saperne di più su questo nuovo titolo calcistico, potete sempre dare un’occhiata alle squadre che hanno già confermato sino a questo momento (e sono un bel po’).