EA Sports FC licenze: che squadre ci saranno?

Dopo trent’anni, nel 2023 si interromperà l’idillio tra Electronic Arts e la FIFA, che aveva portato alla nascita della storica serie di videogiochi FIFA, a uscita annuale. Il prossimo anno esordirà, dopo l’ultimo FIFA 23 che vedrà le due compagnie unire le forze, EA Sports FC, il nuovo gioco di calcio firmato da Electronic Arts.

In un mercato dei giochi di calcio sempre più frammentato, è spontaneo chiedersi su quali licenze potrà contare EA Sports FC. Che squadre possiamo aspettarci di trovare? Cosa sappiamo già da ora dei contenuti su licenza della nuova simulazione? Abbiamo messo insieme tutte le informazioni indispensabili e ufficiali in merito.

EA Sports FC licenze: le squadre

Sebbene nel comunicato ufficiale sul suo sito Electronic Arts si sia limitata a elencare i campionati con cui collaborerà, sappiamo che in alcuni casi la licenza della competizione non corrisponde alla licenze di tutti i club che ne fanno parte (pensate alla Juventus convertita in Piemonte Calcio, per capirci). A tal proposito, abbiamo fatto un giro sui canali social per verificare tutti i club che hanno già confermato di essere parte di EA Sports FC, concedendo le licenze a EA Sports per il suo prossimo calcistico.

Li abbiamo divisi per nazione, con un focus ovviamente particolare sull’Italia. Sono anche presenti alcuni club femminili, in attesa di ulteriori annunci.

Italia

ACF Fiorentina

Bologna FC

Cagliari Calcio

Empoli Fc Calcio

Genoa CFC

Hellas Verona

Spezia Calcio

Torino Football Club

U.C. Sampdoria

Udinese Calcio

U.S. Sassuolo

US Salernitana

Venezia FC

Come è possibile notare, sono numerosi i club italiani che hanno già messo le mani avanti, facendo sapere di essere parte del progetto di EA Sports FC. Mancano i nomi dei big, ma diversi di loro (AC Milan da luglio 2022, di cui trovate anche il merchandise su Amazon, ma anche Juventus, Napoli, Lazio, Roma, Atalanta) hanno già accordi in essere con eFootball ed è difficile immaginare che possano far saltare il banco con Konami.

La lista sarà comunque aggiornata via via che ci saranno delle novità diffuse dai club o da EA Sports in termini di concessione delle licenze.

Siamo nel Club.



Scopri di più a Luglio 2023.#EASPORTSFC pic.twitter.com/dfCN4F5cj7 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 10, 2022

Inghilterra

Brentford FC

Brighton & Hove Albion

Burnley FC

Doncaster Rovers FC

Liverpool FC

Liverpool FC Women

Manchester City

Sunderland AFC

Tottenham Hotspur

Wolverhampton

Ci sono già diversi big inglesi che hanno confermato di essere in EA Sports FC: in evidenza soprattutto i Reds del Liverpool, ma anche i fortissimi citizen del Manchester City guidato da Pep Guardiola. Tra i club più noti, già confermati anche i Wolves del Wolverhampton.

Spagna

Cadiz

Real Madrid C.F.

Per ora sono stati in pochi a esporsi in Spagna, ma il nome del Real Madrid è uno di quelli che varrebbe da solo il prezzo del biglietto.

Estamos en El Club.

Más información en julio 2023.#EASPORTSFC pic.twitter.com/0s4kSFCpLL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 10, 2022

Francia

FC Lorient

FC Nantes

Olympique de Marseille

Paris Saint-Germain

Strasburgo

Considerando che Kylian Mbappe (da capire il suo futuro, forse lontano da Parigi) è stato il più recente uomo immagine di FIFA, non sorprende vedere in questa lista il Paris Saint-Germain. Tra i club prestigiosi già confermati, indubbiamente anche il Marsiglia, noto ai più per gli storici successi in campo europeo.

Nous sommes dans Le Club

Plus d’informations en Juillet 2023#EASPORTSFC pic.twitter.com/RbbIHOQWfq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 10, 2022

Germania

Borussia Dortmund

Si è mosso pochissimo in Germania, ma considerando che il Bayern Monaco è una delle squadre chiave di eFootball, non è lecito aspettarsi che entri in questa lista, a meno di sconvolgimenti.

Portogallo

FC Porto

SL Benfica

Americhe

Austin FC

Boca Juniors

Charlotte FC

Houston Dynamo FC

LA Galaxy

Nashville SC

NYCFC

Orlando City SC

St Louis City SC

Altre squadre

Nazionale di calcio della Germania

Campionati, coppe e federazioni

Nella pubblicazione del suo comunicato ufficiale di annuncio, a questo link, EA ha anticipato quali campionati saranno sicuramente su licenza esclusiva. Tra questi ha nominato:

Serie A

Premier League

La Liga

Bundesliga

MLS

Inoltre, diversi campionati si sono già esposti per confermare via social di essere in EA Sports FC. Tra questi:

Lega Serie A

MLS

EFL

U.S. Soccer WNT

In totale, EA anticipa che il gioco conterà su 30 campionati di calcio da tutto il mondo.

Siamo nel Club

Scopri di più a Luglio 2023#EASPORTSFC pic.twitter.com/6cCwDx18Os — Lega Serie A (@SerieA) May 10, 2022

EA ha anche già confermato che saranno incluse le competizioni UEFA di cui già deteneva le licenze. Potremo quindi giocare sicuramente:

UEFA Champions League

UEFA Europa League.

EA Sports FC, i partner

Per quanto riguarda i partner, EA ha anticipato che potrà contare su oltre 300 partner calcistici. Tra questi, sono già confermati ufficialmente:

PlayStation

Nike

EA Sports FC e le le licenze: cos’altro sappiamo

Sebbene al momento EA Sports non sia entrata più nello specifico di così, ha snocciolato alcuni numeri sui contenuti con licenza che possiamo aspettarci da EA Sports FC. In particolare, nel comunicato di annuncio leggiamo:

«Tutto ciò che amate dei nostri giochi farà parte di EA SPORTS FC: saranno presenti le stesse fantastiche esperienze, modalità, campionati, tornei, club e atleti. Ultimate Team, Modalità Carriera, Pro Club e VOLTA Football saranno tutti presenti. Il nostro eccezionale portafoglio di licenze con oltre 17.000 giocatori, più di 700 squadre, più di 100 stadi e 30 campionati in cui abbiamo continuato ad investire per decenni sarà ancora presente, solo su EA SPORTS FC. Questo include partnership esclusive con Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS ed altre ancora».

Il database a disposizione di Electronic Arts dovrebbe essere, insomma, molto fornito e contare su tantissimi club e atleti. Rimaniamo in attesa di scoprire qualcosa di più, ma avremo novità a partire da luglio 2023, quando il rapporto con la FIFA sarà definitivamente chiuso.

EA Sports FC e licenze: chi non ci sarà

Sappiamo che alcuni club sicuramente non saranno in EA Sports FC, perché hanno già annunciato di aver trovato degli accordi in esclusiva con altri giochi, come eFootball di Konami.

A meno di cambiamenti inaspettati, quindi, non saranno nel gioco:

AC Milan (Italia) – su eFootball da luglio 2022, si vocifera per sette anni

AS Roma (Italia)

Atalanta BC (Italia)

Juventus (Italia)

SS Lazio (Italia)

SSC Napoli (Italia)

FC Barcelona (Spagna)

FC Bayern Munich (Germania)

Arsenal (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Celtic (Scozia)

Rangers (Scozia)

Atletico Mineiro (Brasile)

Corinthias (Brasile)

Flamengo (Brasile)

Internacional (Brasile)

Santos (Brasile)

Sao Paulo (Brasile)

Vasco da Gama (Brasile)

River Plate (Argentina)

Colo Colo (Cile)

Universidad de Chile (Cile)

Sport Boys (Perù)

Sporting Cristal (Perù)

Universitario (Perù)

Bisognerà vedere se e quando anche Konami annuncerà nuovi accordi di partnership con dei club: questo, infatti, indirettamente darà informazioni circa i contenuti su licenza possibili o no per EA Sports FC.