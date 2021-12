UFL, il rivale di FIFA ed eFootball, tira fuori il suo pezzo da novanta

In occasione della Gamescom Opening Night Live 2021, è stato presentato UFL, un nuovo gioco di calcio intento a contrastare il predominio di FIFA ed eFootball.

Se FIFA 22 ha dimostrato di avere ancora moltissimo da dire, purtroppo l’erede di PES non è stato dello stesso avviso, deludendo i più a causa di bug e problemi di ogni genere.

Senza contare che la nostra Stefania Sperandio ci ha parlato settimane fa dei nuovi giochi di calcio UFL e GOALS, i quali “ce l’hanno a morte con FIFA e FUT, ma sono figli loro”.

Ovvio quindi che un nuovo contendente al trono di miglior titolo calcistico sarebbe prima o poi uscito allo scoperto, tanto che gli sviluppatori di UFL hanno confermato mesi fa il giocatore che avrebbe fatto da testimonial per il gioco, a cui ora si aggiunge l’Ambassador ufficiale.

Strikerz Inc., tramite il suo profilo Twitter ufficiale, hanno reso noto che Romelu Lukaku, calciatore di origine belga e attualmente prima punta del Chelsea dopo il trasferimento in estate dall’Inter, è il nuovo ambasciatore di UFL.

Big Rom si unirà agli atri due due calciatori della Premier, il terzino sinistro del Manchester City Aleksandr Zinchenko e Roberto Firmino del Liverpool e della nazionale brasiliana, andando a comporre un trittico niente male.

Tensions are high as the Big Man steps up looking calm and collected. He takes a run-up and…

We proudly reveal Romelu Lukaku as the next #UFL Ambassador. Welcome aboard, Big Rom! Here's a first look at him in #fairtoplay action. Stay tuned for more huge announcements! pic.twitter.com/yNYUegVZcs

— UFL (@UFLgame) December 28, 2021