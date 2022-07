eFootball 2022, annunciato l’aggiornamento 1.14: ecco tutte le novità

Presto arriverà il momento di un nuovo aggiornamento per i fan di eFootball 2022: Konami ha infatti svelato ufficialmente sui suoi canali social che il free-to-play calcistico sta per aggiornarsi alla versione 1.14.

L’erede di PES può ormai essersi definito protagonista di una grande rinascita, che dopo il disastroso day-one che ha lasciato FIFA 22 senza un vero competitor (potete recuperarlo in offerta su Amazon) era ormai inaspettata per tantissimi fan.

Una trasformazione resa ancora più evidente analizzando il gioco prima e dopo la patch 1.0, come dimostrato da un recente video confronto davvero interessante.

Konami non ha però smesso di tenere in considerazione i feedback dei fan e vuole assicurarsi che tutti i giocatori sappiano sempre cosa aspettarsi: per questo motivo ha già svelato quali saranno le novità dell’aggiornamento 1.14 di eFootball 2022, sia per le versioni console che mobile.

Per quanto riguarda le edizioni console, Konami ha svelato che la prossima patch cercherà di sistemare i problemi di stuttering segnalati dagli utenti: gli sviluppatori non sono però riusciti a promettere che i fastidiosi rallentamenti spariranno del tutto, dato che potrebbero ancora verificarsi in base al tipo di telecamera e stadio scelto.

La patch 1.14 di eFootball 2022 servirà anche a risolvere diversi bug segnalati su PS5 e altre piattaforme. Niente da fare invece per la modalità Friend Match, per la quale sarà necessario attendere un aggiornamento successivo su console: tuttavia, dalla prossima patch sarà invece già disponibile per l’edizione mobile.

We are aware that this issue may still occur depending on your stadium of choice or Camera Settings, but we will continually strive for improvement.

This update also serves to implement adjustments and fixes for discovered issues on PlayStation®5 and all other console platforms.

— eFootball (@play_eFootball) July 14, 2022