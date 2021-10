Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Fallen Ghosts gratis da ora

Proprio in queste ore Ubisoft ha alzato il sipario su Ghost Recon Frontline, il nuovo battle royale in formato free-to-play.

Il gioco, ultimo capitolo di una serie ormai entrata nell’immaginario collettivo, consentirà di cimentarsi in battaglie per un massimo di 102 partecipanti e sarà disponibile nel corso del 2022 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Google Stadia.

Del resto, solo pochi giorni fa il publisher d’oltralpe ha lasciato intendere di essere in procinto di rilanciare il franchise bellico.

Il mezzo flop dell’ultimo Ghost Recon, infatti, ha costretto Ubisoft a rivedere i propri piani e pensare come cambiare le carte per i capitoli che verranno.

Ora, in un impeto di generosità (e per festeggiare l’annuncio di Frontline), Ubisoft ha messo a disposizione, gratis, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Fallen Ghosts.

Il DLC è infatti giocabile in forma totalmente gratuita sia per gli utenti Steam, che quelli Epic Games. Ovviamente, per poter mettere le mani sul contenuto scaricabile gratis è necessario essere in possesso dell’originale Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Fallen Ghost sarà giocabile liberamente fino al prossimo 11 ottobre, alle 9:00 del mattino ora italiana. La descrizione ufficiale del DLC recita:

Braccata da ex membri delle forze speciali congedati con disonore, che hanno formato un loro esercito, la tua squadra dovrà lottare con le unghie e i denti per portare a termine la missione.

Gli utenti Steam possono scaricare Fallen Ghost a questo indirizzo, mentre per l’Epic Games Store basterà cliccare qui.

