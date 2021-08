Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft conferma un bug fastidioso su PS5

Ubisoft ha recentemente confermato sui propri account social la presenza di un bug particolarmente fastidioso di Assassin’s Creed Valhalla, che affligge unicamente le versioni PS5 del titolo.

Sembra infatti che in determinate circostanze, i giocatori in possesso dell’edizione PS5 di Assassin’s Creed Valhalla non siano in grado di salvare i propri progressi, rimanendo dunque bloccati.

Gli appassionati stanno avendo la possibilità di divertirsi con la nuova espansione, L’Assedio di Parigi, che però nasconde una minaccia mortale.

A causa di questo bug gli utenti rischiano però di vedere vanificati i propri progressi, impedendo dunque di apprezzare maggiormente le nuove armi bonus di Parigi.

Come riportato da GamesRadar+, le prime tracce di questo bug erano state segnalate già da giugno e si verificherebbero sia con i salvataggi automatici che con quelli manuali.

Gli utenti che avevano infatti riportato il problema sottolineavano come, in entrambe le circostanze, Assassin’s Creed Valhalla segnalasse un errore che creava salvataggi corrotti, causando quindi l’enorme rischio di perdere tante ore di progresso.

Oggi Ubisoft ha finalmente riconosciuto ufficialmente il problema, segnalando che il team sta lavorando ad una soluzione e ringraziando gli utenti per la pazienza dimostrata.

We're aware of a save file issue causing "Failed to save game progress" pop up for some PlayStation players and are actively working on a solution. Thank you for your patience.

— Assassin's Creed (@assassinscreed) August 17, 2021