Assassin’s Creed Valhalla, espansione gratis (e non solo) in arrivo

Ad agosto, la seconda espansione di Assassin’s Creed Valhalla, chiamata L’Assedio di Parigi, ha messo sul piatto ulteriori contenuti per tutti i giocatori dell’ultimo capitolo del franchise.

Già la prima espansione del gioco Ubisoft, L’Ira dei Druidi, si era capito che l’ultima avventura dedicata agli assassini avrebbe avuto vita lunga e prosperosa.

Del resto, già alla fine dello scorso mese una patch aveva risolto un fastidioso problema riscontrato dall’utenza su console PS5.

Senza contare che Ubisoft ha dato modo agli indecisi di mettere mano ad Assassin’s Creed Valhalla al prezzo di un caffè, ossia un singolo euro.

Ora, attraverso i canali social ufficiali, il publisher ha confermato che dal 7 settembre il gioco riceverà il Title Update 1.3.1.

Ma non solo: in concomitanza è atteso anche il secondo pacchetto di mappe per la modalità Razzie Fluviali, come rumoreggiato nei giorni scorsi.

Il pezzo forte è pero un altro: Valhalla riceverà prossimamente anche un’espansione gratuita nota come il Discovery Tour Viking Age.

Si tratta, in poche parole, di una modalità di gioco che non vi permetterà né di combattere né di esplorare le ambientazioni, bensì di viaggiare nella mappa scoprendo così la storia, i luoghi e monumenti dell’era vichinga.

Questa opzione inedita era stata del resto già proposta con successo sia in Assassin’s Creed Odyssey che in Origins.

Al momento in cui scriviamo non è stata resa nota la data di rilascio del Discovery Tour Viking Age, sebbene l’uscita dovrebbe avvenire quasi certamente entro e non oltre il 2021.

Avete già letto anche che Assassin’s Creed Valhalla è stato da poco protagonista di un crossover con un altro apprezzato open world della casa transalpina (anche se totalmente differente come ambientazione)?

Ricordiamo anche che Ubisoft ha in lavorazione il prossimo Assassin’s Creed Infinity, nuovo capitolo del franchise su cui il publisher sembra puntare davvero tanto.

Infine, chiunque sia in possesso di due capitoli di Assassin’s Creed potrà ottenere gratis un gradito regalo che non vi dispiacerà affatto.