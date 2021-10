Far Cry 2, una teoria dei fan assurda è reale (Ubisoft lo conferma!)

I fan sanno essere molto fantasiosi, le teorie create da loro sono plausibili e spesso vengono confermate, anche quando sono assurde come quella di Far Cry 2 e del suo villain.

Lo storico franchise di Ubisoft, il cui secondo capitolo è uno dei più amati della serie, ha da sempre avuto un gruppo di giocatori super affezionati.

Il terzo capitolo, invece, è quello che ha cominciato a delineare il futuro del franchise e le sue basi, e di recente Ubisoft l’ha regalato su PC.

Far Cry 2 è stato apprezzato anche perché ha cominciato il grande lavoro sui villain che Ubisoft ha sempre fatto, ed i migliori torneranno anche nel prossimo episodio.

Proprio riguardo l’antagonista di Far Cry 2, i fan avevano creato una grande teoria che collegava questo personaggio ad uno dell’originale Far Cry.

Una cosa simile a quanto successo per il villain di Far Cry 6 e Vaas del terzo episodio, poi smentita.

A sorpresa, in occasione di uno speciale pubblicato da IGN US, Ubisoft ha confermato che quella teoria è esatta e che i fan avevano ragione.

Il creative director di Far Cry 2, Clint Hocking, ha dichiarato che lo Sciacallo è Jack Carver, dall’originale Far Cry.

«L’idea era che lo Sciacallo fosse proprio lui, dieci anni dopo o qualcosa di simile, dopo aver visto ciò che ha visto in quest’isola. Forse è stato drogato, forse è un distrubo da stress post-traumatico, o forse è reale. Ma l’idea è che, un decennio dopo, ha fatto il salto nel suo lavoro da contrabbandiere, ed è invischiato in questo conflitto.»

Questa stessa teoria è stata ipotizzata dai fan per tutto questo tempo, ovvero che Jack Carver del primo Far Cry fosse lo Sciacallo dell’episodio successivo. Ubisoft ha premiato quindi il duro lavoro di ricostruzione dei fan.

Certo, non è lo stesso premio che l’azienda ha fatto ad alcuni fan di Far Cry 6, ma la soddisfazione di aver capito qualcosa non ha prezzo.

Il prossimo capitolo, in uscita a brevissimo, promette faville: l’abbiamo già provato tempo fa.

Ma il franchise di Far Cry invaderà anche il mondo della televisione, con una serie prodotta da Netflix in arrivo.