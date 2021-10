Ubisoft: un franchise storico pronto a tornare, ma con gameplay classico

Pare che Ubisoft, dopo il lungo silenzio sui suoi vecchi franchise, sia pronta a rilanciare una storica IP, ma tornando al passato e al gameplay classico.

Il publisher francofono non se la sta passando troppo bene, per quanto riguarda le sue storiche saghe, con anche un prodotto come Watch Dogs Legion che non riesce a fare il botto.

Al contrario, Assassin’s Creed Valhalla è uno dei prodotti più di successo tra le IP di Ubisoft, nonostante alcuni e sporadici problemi su PS5.

Quello di Ghost Recon, invece, è una serie i cui ultimi episodi hanno costretto Ubisoft a rivedere i propri piani e pensare come produrre i videogiochi in futuro.

A quanto pare, il publisher francofono sarebbe proprio in procinto di rilanciare il franchise bellico, che dopo Ghost Recon Breakpoint è stato accantonato.

Lo riporta Eurogamer.net, che rilancia dei leak rimbalzati prima su Reddit e poi Resetera, che annunciavano l’inizio di un test tecnico per Ghost Recon Frontline.

Il piccolo screenshot che vedete qui sopra è stato catturato da UPlay, e stando ai ben informati è relativo proprio al nuovo progetto di Ubisoft su Ghost Recon.

Stando alle fonti, questo titolo dovrebbe essere annunciato addirittura stasera, durante uno speciale stream in cui Ubisoft celebrerà i 20 anni del franchise.

Ghost Recon Frontline dovrebbe essere un ritorno alle origini, con la formula classica fatta di livelli lineari, ambientato nel Vietnam moderno e sviluppato da Ubisoft Paris.

Abbandonata quindi la svolta open world, che aveva caratterizzato gli ultimi episodi e che non è stata apprezzata largamente dal pubblico.

Non ci resta che attendere almeno stasera, per sapere se tutto ciò sarà vero. Non più di quanto attenderemo per Beyond Good & Evil 2, che è scomparso ma non è morto.

A proposito di grandi ritorni, di recente Ubisoft ha confermato anche un teoria dei fan curiosa riguardo Far Cry 2.

L’ultimo capitolo del franchise, invece, in uscita tra pochissimo ed è in ottima forma, pronto per aggredire il mercato.