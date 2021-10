Beyond Good & Evil 2 non è ancora morto, lo studio cerca sviluppatori

Ci sono quei progetti che diventano talmente lontani del tempo, che quasi ci si dimentica della loro esistenza, come Beyond Good & Evil 2.

Il titolo, seguito dell’omonimo classico di Ubisoft, era stato annunciato quasi cinque anni fa, e da allora abbiamo avuto solo notizie frammentate.

Un progetto che, recentemente, ha subito un ulteriore scossone, dopo la dipartita del creatore Michel Ancel da Ubisoft in condizioni non troppo illuminanti, per così dire.

Ma Beyond Good & Evil 2 non è mai stato un gioco troppo chiaro, o un progetto solido in generale, che ha subito molti cambi di rotta e direzione artistica.

Beyond Good & Evil 2 è morto, quindi? Nonostante il silenzio che circonda la produzione, a quanto pare lo sviluppo procede comunque.

Lo riporta Game Rant, che segnala il fatto che lo studio di Ubisoft che si sta occupando del titolo sta addirittura cercando nuovi sviluppatori.

Nonostante non ci siano notizie ufficiale dal progetto da molto tempo ormai, Ubisoft starebbe cercando un programmatore 3D tramite Linkedin da inserire proprio nel team di Beyond Good & Evil 2.

Il team che se ne sta occupando si è occupato, tra i tanti progetti, anche di Watch Dogs Legion, e adesso amplia il proprio organico per il nuovo, titanico videogioco.

Ovviamente queste sono le uniche informazioni che abbiamo al riguardo, e sebbene il team sia ancora al lavoro e quindi il progetto esista, non è detto che la release sia vicina.

Il silenzio intorno a Beyond Good & Evil 2 non fa certo ben sperare, ma se non altro abbiamo una nuova conferma che non si tratta di un titolo ufficialmente terminato.

Intanto sappiamo almeno su quali piattaforme il titolo uscirà, o sarebbe dovuto uscire, in attesa di aggiornamenti futuri.

Mentre gli ultimi segni di vita risalgono a molti mesi fa, con addirittura degli altri progetti collaterali in lavorazione in contemporanea.

