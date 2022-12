The Witcher serie TV, Liam Hemsworth è «coraggioso» per Ranuncolo

L’addio di Henry Cavill alla serie TV Netflix di The Witcher ha fatto tremare le pareti delle case dei fan, ancora sconvolti dall’abbandono della star.

Cavill tornerà a vestire i panni di Geralt di Rivia per un’ultima volta in occasione della Stagione 3, ispirata al celebre franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon).

Come ormai è noto anche ai sassi, a prendere il suo posto a partire dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che a quanto pare non sembra essere andata giù alla stragrande maggioranza degli appassionati.

Ora, nonostante la petizione che ha da poco superato le 200mila firme, sembra proprio che qualcuno abbia speso buone parole circa la scelta di Hemsworth: stiamo parlando di Ranuncolo.

Come riportato anche da The Gamer, Joey Batey – che nella serie interpreta Jaskier – ha parlato del cambio di protagonista durante una recente intervista con Culture Crave.

«La forza e il coraggio che ha avuto nel venire a far parte di uno show come questo, a metà strada, è incredibile e spero che tutti sappiano l’impegno che sta già dimostrando», ha spiegato Batey parlando di Hemsworth.

L’attore di Ranuncolo ha rivelato di aver già contattato Hemsworth per dargli il benvenuto nel cast dello show, confermando che sta prendendo il ruolo molto seriamente.

A quanto pare, la star di Hunger Games si è documentata e allenata duramente, una precisazione che il fratello Chris (il Thor del Marvel Cinematic Universe) ha chiarito su Twitter.

Tuttavia, il fatto che Cavill abbia i giorni contati per il ruolo di Geralt non significa che Batey non abbia parole di stima anche verso Cavill: «Gli ho mandato un messaggio per dirgli quanto mancherà a tutti i membri della serie, a me più che agli altri perché io e Henry siamo ottimi amici e abbiamo passato gli ultimi quattro anni a costruire queste storie».

Restando in tema, Doug Cockle, attore noto per aver doppiato Geralt nella serie di videogiochi The Witcher, ha dichiarato di essere triste nel vedere Henry Cavill lasciare la serie Netflix dedicata alla serie.

Ricordiamo anche che The Witcher Stagione 3 esordirà nel corso dell’estate 2023. Se invece volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, vi consigliamo di recuperare tutto quello che sappiamo sulla terza stagione.