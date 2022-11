La petizione per fare tornare Henry Cavill in The Witcher è fuori controllo

Alcuni giorni fa, la notizia dell’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher ha creato un bel po’ di disappunto nella maggior parte dei fan dello show Netflix.

La passione per i romanzi e per i videogiochi ispirati (trovate l’edizione GOTY di The Witcher 3 la trovate in ogni caso su Amazon) ha fatto sì che gli appassionati storcessero il naso dinanzi alla scelta del nuovo attore.

Cavill ha infatti confermato che non sarà lui Geralt nella Stagione 4, lasciando così il posto a Liam Hemsworth, una scelta che a molti non è andato giù.

Ora, dopo l’avvio di una petizione per far tornare il buon Henry nei panni del Witcher protagonista, è stato reso noto che il numero di adesioni è letteralmente schizzato alle stelle.

Henry Cavill è Geralt in The Witcher (Netflix)

Come riportato anche da ComicBook, non sorprende che i fan non vogliano solo il ritorno di Cavill, ma anche la sostituzione degli sceneggiatori dello show.

Naturalmente non tutti lo desiderano, ma una petizione su Change.org che ha raggiunto le 200mila firme suggerisce che sono in molti a bramarlo.

«Henry non lascerà The Witcher a causa di Superman, i dirigenti di Netflix hanno preso ancora una volta una grave decisione contro i loro fan», si legge nella petizione.

«Il motivo per cui The Witcher è uno show così popolare è l’amore dei fan per il materiale di partenza dei libri e dei giochi, che sono odiati e attivamente derisi dagli autori e dallo showrunner. Henry Cavill è uno di questi grandi fan, conosce tutto a fondo e ha voluto rimanere fedele al mondo di Sapkowski, motivo per cui Netflix vuole sostituirlo.»

La petizione continua: «Dimostriamo loro con i numeri (e quindi con i soldi persi, perché è l’unica cosa che gli interessa davvero) che nessuno di noi fan di The Witcher starà dalla loro parte e abbandonerà lo show (e potenzialmente i nostri abbonamenti) dopo la conclusione della stagione 3 di The Witcher. Netflix può esistere solo perché tutti noi la paghiamo mensilmente per produrre contenuti che ci divertano, ma purtroppo tutte le informazioni pubbliche indicano che il team di produzione sta prendendo decisioni completamente opposte agli interessi dei fan – i nostri.»

Nessuna delle parti coinvolte ha risposto alla petizione, che è stata creata una settimana fa ed è già una delle petizioni più popolari del sito. Staremo a vedere.

Cavill aveva del resto ammesso di non essere rimasto soddisfatto dei cambiamenti fatti al materiale di partenza e di aver lottato a lungo per provare a mantenere una maggiore fedeltà ai romanzi.