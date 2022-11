The Witcher Netflix e l’addio di Henry Cavill: parla il «vero» Geralt

L’addio di Henry Cavill alla serie TV di The Witcher fa ancora male sia al pubblico che agli addetti ai lavori, sebbene sembra ormai inevitabile il suo saluto allo show.

Cavill tornerà in ogni caso nuovamente a vestire i panni di Geralt di Rivia per la Stagione 3, ispirata al celebre franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon).

Come saprete, a prendere il suo posto a partire dalla Stagione 4 sarà Liam Hemsworth, una scelta che non ha di certo fatto felici i fan.

Gli appassionati non hanno mandato giù il boccone amaro, come dimostra anche la petizione che ha da poco superato le 200mila firme, sebbene ora è il doppiatore storico di Geralt nei videogiochi a dire la sua.

Ci manchi, Henry.

Come riportato anche da Eurogamer, Doug Cockle, l’attore famoso per aver doppiato Geralt di Rivia nella serie di videogiochi The Witcher, ha dichiarato di essere triste nel vedere Henry Cavill lasciare la serie Netflix dedicata alla serie fantasy.

«Penso che sia una cosa molto triste», ha detto Cockle durante l’ultimo episodio del mio podcast One-to-One. «Ci sono molte persone che speculano sulle ragioni per cui ha deciso di lasciare, ma qualunque essa sia, penso che sia triste, perché Henry ha fatto un lavoro favoloso come Geralt di Rivia».

I due si sono conosciuti quando Cavill ha invitato Cockle a vedere la premiere della serie Netflix di The Witcher a Londra. È stato lì che il doppiatore ha visto per la prima volta cosa aveva fatto Cavill con il ruolo che conosceva così bene.

Pare poi che in seguito ne abbiano parlato a lungo: «Abbiamo trascorso un’ora o due, non ricordo, chiacchierando del mondo di The Witcher e del ruolo di Geralt di Rivia», ha detto.

«È stato bello essere lì e festeggiare, soprattutto dopo aver visto ciò che hanno prodotto, ma la mia conversazione con Henry è avvenuta nel contesto in cui mi sentivo un po’ fuori posto per ovvie ragioni. E non si trattava di me. Quindi non era come se fossimo da soli in un bar a sorseggiare un caffè, era un ambiente molto carico».

Infine: «Quindi sì, sono triste di vederlo andare via. Auguro a Liam Hemsworth le migliori fortune. Non vedo l’ora di vedere cosa farà, ma mi dispiace che Henry se ne vada, perché, secondo me, ha fatto un lavoro favoloso».

Ricordiamo in ogni caso che The Witcher Stagione 3 esordirà nel corso dell’estate 2023. Se invece volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, vi suggeriamo di recuperare tutto quello che sappiamo sulla terza stagione.