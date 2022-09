The Witcher Stagione 3 ha finalmente una finestra di lancio

La serie Netflix di The Witcher ha riscosso un imponente successo: la prima stagione, dove abbiamo visto Henry Cavill vestire i panni di Geralt di Rivia, ha fatto avvicinare molte persone anche ai videogiochi di CD Projekt RED, sebbene la produzione televisiva si ispiri soprattutto ai romanzi di Andrzej Sapkowski.

Il successo è proseguito con la più divisiva seconda stagione, che si è allontanata da alcune scelte operate dall’autore nei libri, aprendo la porta dell’attesa stagione 3. Stagione 3 che, finalmente, ha trovato dopo mille peripezie la sua finestra di lancio.

Nel corso dell’odierno TUDUM, infatti, Netflix ha annunciato che The Witcher Stagione 3 esordirà nel corso dell’estate 2023. Non abbiamo ancora un mese preciso né una data, ma potrebbe essere prima di quanto tanti si aspettavano.

The Time of Contempt is nigh.

The Witcher returns to Netflix in Summer 2023 #TUDUM pic.twitter.com/MUzOKXwFjV

— The Witcher (@witchernetflix) September 24, 2022