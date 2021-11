The Last of Us Part III potrebbe essere stato anticipato sui social

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti della passata generazione, nonostante sia ancora assolutamente valido (nonché apprezzato da una miriade di persone).

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza in grado di lasciare il segno, grazie a una trama e dei personaggi davvero indimenticabili.

Del resto, il primo episodio della serie sviluppata da Naughty Dog diventerà durante il 2022 una serie televisiva prodotta da HBO e che promette di essere davvero molto fedele al gioco originale.

Senza contare che Naughty Dog ha da poco confermato di essere al lavoro su un titolo multiplayer dedicato alla serie, come vi abbiamo raccontato solo alcuni giorni fa su queste stesse pagine.

Ora, come riportato da PSU, il boss di Naughty Dog – Neil Druckmann – ha inserito un riferimento piuttosto “sfacciato” al prossimo titolo della compagnia, in arrivo prossimamente su PS5.

Nella sua biografia su Twitter, Druckmann ha infatti citato «quel gioco futuro», nonostante al momento non sia chiaro di cosa stia parlando il presidente del team di sviluppo americano.

Considerando che il gioco più atteso in assoluto dai fan PlayStation è, ovviamente, The Last of Us Part III, è ovvio che la fantasia inizi a volare piuttosto rapidamente.

Al momento non abbiamo alcuna conferma che possa trattarsi davvero del terzo capitolo delle avventure di Ellie, ma è altrettanto vero che già nelle prossime settimane potremo saperne di più.

In attesa che Naughty Dog confermi ufficialmente la lavorazione del nuovo gioco, via Reddit alcuni fan hanno iniziato a fantastica circa la trama della Part III.

Avete letto anche che Neil Druckmann ha da poco svelato qual è il suo gioco preferito che rigiocherebbe daccapo, uscito tanti anni fa su PS2?

Infine, proprio in questi giorni, qualcuno ha creato una particolare versione PSOne di The Last of Us, un mix tra Metal Gear Solid e Silent Hill.