The Last of Us Part III su PS5, la trama la scelgono i fan

The Last of Us Part II è un gioco che ha lasciato un solco indelebile nel panorama PlayStation, specie per la sua capacità di raccontare una storia dai tratti adulti e maturi.

In un modo ancora più significativo rispetto al primo capitolo, il sequel delle avventure di Ellie è un’avventura in grado di toccare corde personali realmente sorprendenti.

Inutile dire quindi che un ipotetico The Last of Us Part III è in cima alla lista del titoli più attesi dall’utenza PS5, tanto che la storia del gioco sarebbe già stata messa nero su bianco.

Questo senza dimenticare anche che il multiplayer dedicato a The Last of Us Part II è effettivamente in arrivo, come confermato dagli stessi sviluppatori diverse settimane fa.

In attesa che Naughty Dog confermi ufficialmente la lavorazione del terzo atto della sua odissea post-apocalittica, via Reddit alcuni fan hanno iniziato a speculare circa la storia che la Part III potrebbe di fatto raccontare.

C’è chi desidera una continuazione della storia di Ellie, ma qualche anno dopo, magari raffigurando la protagonista come una donna sui 50 anni, cosa questa che darebbe spazio a nuove meccaniche di gioco (dato che non sarebbe così agile o forte).

Anche il virus potrebbe inoltre essere mutato, andando ad infettare anche gli animali (ciò andrebbe a giustificare un arco di tempo trascorso di 30 anni piuttosto che 5).

Anche dal punto di vista della storia, ambientare un The Last of Us Part III più avanti nel futuro renderebbe il tutto più unico e interessante.

Altri ipotizzano invece che se il tema principale della Part I era l’amore, e quello della Part II era l’odio e la vendetta, il tema di una presunta Parte III dovrebbe essere la pace, raccontando quindi una storia di redenzione.

Ma non solo: un’altra idea per un terzo capitolo è raccontare la storia di Joel subito dopo la morte di sua figlia Sarah (vista nel prologo del primo The Last of Us), spiegando così in un prequel gli eventi che hanno quasi portato all’estinzione della razza umana.

Ovviamente, al momento si tratta solo di supposizioni – alcune delle quali decisamente fantasiose – in attesa che sia Naughty Dog a svelare (si spera tra non troppo tempo) la sua visione delle cose.

Ricordiamo che alcuni mesi fa l’artista Edit Ballai Maximus ha pubblicato alcune sorprendenti concept art su ArtStation, relative proprio all’aspetto dei personaggi di un The Last of Us Part III.

Ma non solo: alcuni fan hanno provato ad analizzare la storia della Part II da una semplice domanda: se poteste cambiare un solo dettaglio della storia, quale sarebbe?

Infine, avete visto che qualcuno ha deciso di far vivere a Ellie e Dina una vita felice, all’interno però di un simulatore di vita decisamente celebre?