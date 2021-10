The Last of Us su PS1 è un mix tra Silent Hill e Metal Gear Solid

The Last of Us è uno dei giochi più importanti tra quelli apparsi su console PlayStation, diventando uno dei capolavori di PS3 (uscito poi anche su PS4).

L’epopea di Ellie e Joel è infatti un’esperienza davvero unica, grazie a una trama e dei personaggi davvero molto ben tratteggiati.

Senza contare che proprio il primo capitolo sviluppato da Naughty Dog diventerà anche una serie TV HBO, la quale promette di essere molto fedele al gioco originale.

Vero anche che proprio in questi giorni un giocatore ha tentato di “cambiare” il finale del gioco, sebbene la sorpresa che lo attendeva non era delle migliori.

Ora, come riportato anche da GamesRadar+, qualcuno ha dato via a un vero e proprio demake in stile PlayStation a 32-bit di The Last of Us.

Questi reimmagina il classico di Naughty Dog come un fosse un gioco stealth che unisce la visuale dall’alto di Metal Gear Solid, con alcune meccaniche che sembrano prese dal primo e indimenticabile Silent Hill.

Lo YouTuber Rustic Games BR ha pubblicato un segmento che mostra la sequenza del museo vista all’inizio del gioco, visionabile poco sotto.

Il demake vede le versioni poligonali di Joel ed Ellie inquadrate con una visuale a volo d’uccello, con una minimappa nell’angolo superiore per avvistare gli NPC ostili (esattamente come la saga di MGS).

Come nel gioco originale, Joel è in grado di sgattaiolare dietro gli avversari e soffocarli, mentre Ellie riesce a rimanere fuori dalla loro vista.

Nelle fasi action, il giocatore è in grado di utilizzare un fucile da caccia passando temporaneamente a una prospettiva in prima persona.

Questa interpretazione decisamente autentica e “nostalgica” del titolo Naughty Dog è in grado davvero di lasciare a bocca aperta, specie per la cura riposta nella sua realizzazione.

Ricordiamo anche che solo pochi giorni fa vi abbiamo mostrato la versione del classico soulslike Bloodborne in chiave PSOne.

Senza contare che sulle pagine di SpazioGames abbiamo anche pubblicato solo poche settimane le 10 curiosità che forse non conoscevate sul gioco Naughty Dog, molte delle quali davvero particolari.

Infine, avete visto anche che qualcuno ha notato che il primo TLOU sembra avere un serio problema con le fasi stealth presenti nel gioco?