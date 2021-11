Il creatore di The Last of Us svela il suo gioco preferito

A oltre un anno dall’uscita, The Last of Us Part II è ancora il capolavoro che ricordavamo, grazie anche e soprattutto a un comparto tecnico e narrativo davvero al top.

Il sequel del titolo uscito su PS3 ha infatti lasciato un solco pressoché indelebile, tanto da meritarsi l’appellativo di miglior gioco della passata generazione.

Questo senza contare che Naughty Dog ha da poco confermato di essere al lavoro su un titolo multiplayer dedicato alla serie, come vi abbiamo raccontato solo alcuni giorni fa su queste stesse pagine.

Non dimenticando neppure che il primo capitolo diventerà presto anche una serie TV HBO, la quale promette di essere assolutamente fedele al gioco originale.

Ora, il director Neil Druckmann è intervenuto via Twitter, rivelando una curiosità sul suo passato da videogiocatore PlayStation.

Il profilo di PlayStation UK ha infatti chiesto ai suoi follower quale fosse il gioco che amerebbero rigiocare come fosse la prima volta.

Druckmann, senza troppi complimenti, ha replicato che il titolo che desidererebbe riprendere in mano sarebbe nientemeno che ICO, il capolavoro di Fumito Ueda uscito su console PS2 nel lontano 2001.

Il gioco, sviluppato dal Team Ico e pubblicato da Sony Computer Entertainment, è infatti una vera pietra miliare del genere, grazie anche e soprattutto a un’atmosfera soffusa e unica nel suo genere.

Curioso come ICO e TLOU abbiano diverse cose in comune, prima tra tutte una struttura di gioco legata spesso e volentieri ad alcuni enigmi ambientali.

Curioso come in risposta a Druckmann sia poi intervenuto anche Cory Barlog, direttore creativo di SIE Santa Monica Studio (God of War), sottolineando come ICO sia del resto anche la sua scelta favorita.

Ricordiamo che il co-presidente di Naughty Dog ha di recente affermato che, sebbene sia “un peccato” che ad alcuni giocatori non sia piaciuto The Last of Us Part II, lui “sta dalla parte del gioco” realizzato dallo studio.

Ma non solo: Squid Game è diventata anche la serie preferita di Neil Druckmann, il quale ha da poco espresso le sue preferenze in merito agli show Netflix.

Infine, sulle pagine di SpazioGames abbiamo da poco pubblicato le 10 curiosità che forse non conoscevate sul primo TLOU, molte delle quali davvero sorprendenti.