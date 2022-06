The Last of Us Part II, scoperto un legame pazzesco con il primo capitolo

Titoli come i due The Last of Us sono così densi da nascondere tantissimi dettagli, e i giocatori non si danno pace per trovarli tutti.

Il secondo capitolo in particolare, che trovate su Amazon, per via del suo doppio punto di vista offre ancora più spunti per cose da scoprire.

Qualcuno ha scoperto che Abby è letteralmente immortale in una sequenza di gioco, grazie ovviamente ad una serie di mod.

La stessa Abby che, curiosamente, è forse la cosa più vicina al primo capitolo, secondo una teoria molto dettagliata.

Il franchise di The Last of Us è ricco di dettagli, dicevamo, e un fan del sequel ha sottolineato un tocco intelligente per quanto riguarda la pistola di Abby.

Come riporta GameRant, c’è un easter egg davvero pazzesco che lega i due titoli del franchise di Naughty Dog.

Le armi sono un elemento molto importante di entrambi i giochi, e soprattutto nel secondo capitolo dove c’è anche una grande attenzione dal punto di vista del gameplay.

Abby, grazie alla sua formazione, porta con sé delle armi più di stampo militare, tra cui la sua pistola d’ordinanza.

Sulla quale, come riporta un utente su Reddit, c’è un collegamento con il primo The Last of Us:

Il seriale della pistola di Abby è 6-14-2K13, che è l’equivalente del modo in cui negli Stati Uniti si scriverebbe la data del 14 giugno 2013, data di uscita del primo The Last of Us per PlayStation 3.

Anche l’altro seriale è una sorpresa, perché 11-19-2K07 è un riferimento ad un’altra data, il 19 novembre 2007, data di uscita del primo Uncharted.

Abby protagonista di questo easter egg che, se il titolo avesse seguito le idee originali, avrebbe avuto un significato ulteriormente forte.

Una cura per i dettagli che sarà trasmessa anche all’interno della serie TV di HBO, che metterà in scena anche un dettaglio maniacale di Ellie.

Oltre alla caccia agli easter egg c’è chi ha investito tempo per trasformare l’ultimo videogioco di Naughty Dog, facendolo diventare… una sit-com.