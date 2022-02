In The Last of Us Part II, Abby sarebbe dovuta essere molto diversa

La storia di The Last of Us Part II è stata caratterizzata da un forte scontro tra alcuni personaggi, tra cui Abby, Joel ed Ellie.

Il videogioco di Naughty Dog, e la sua trama, hanno fatto discutere moltissimo i giocatori per alcune scelte volute dal team narrativo.

In primis per quelle che sono le motivazioni di Abby, un personaggio nato in maniera molto particolare, come ha raccontato la stessa protagonista.

Nelle fasi iniziali di The Last of Us Part II, e durante lo sviluppo, Abby è cambiata moltissimo come tanti altri personaggi presenti all’interno del gioco.

Come i fan della serie sanno, Abby e Joel sono due personaggi agli antipodi, che si scontrano in maniera molto forte nelle fasi iniziali dell’avventura.

Ma, come spesso accade nella costruzione di storie, le cose sarebbero dovute andare molto diversamente nei piani di Naughty Dog.

L’informazione arriva da alcune concept art presenti all’interno dell’artbook di The Last of Us Part II, che mostrano una Abby molto diversa, ma soprattutto legata a Joel in modo particolare.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, Abby era molto diversa nella concezione iniziale. Una ragazza più classica nelle apparenze, e ben diversa dal design efficace adottato successivamente.

Ma, soprattutto, vedendo la confidenza che a Joel è probabile pensare che Naughty Dog avesse previsto un’infiltrazione all’interno della comunità di Jackson.

Oppure chissà, magari Abby avrebbe dovuto essere una delle abitanti della comunità, e solo dopo avrebbe scoperto la verità dietro alle azioni di Joel nel precedente capitolo della serie.

In ogni caso, la scelta fatta da Naughty Dog nella versione di The Last of Us Part II che tutti abbiamo apprezzato ci piace sicuramente di più.

Avete visto, parlando di cose simili, che qualcuno ha pubblicato anche le concept art ufficiali di una delle sequenze più drammatiche di The Last of Us Part II, resa ora ancora più drammatica?

Ma non solo: un illustratore di Pechino ha realizzato un’immagine realmente commovente di Joel e sua figlia Sarah che finalmente si rincontrano di nuovo, sconfiggendo così la morte.