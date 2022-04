Abby è la cosa più vicina al primo The Last of Us: una teoria spiega perché

The Last of Us è una serie che ha fatto discutere per molti motivi, e il personaggio di Abby è sicuramente uno tra questi.

L’antagonista del secondo capitolo della saga Naughty Dog, che trovate anche su Amazon, ha un ruolo nei confronti di Joel (…) che ha diviso fortemente la community.

Talmente tanto che i giocatori di The Last of Us hanno iniziato a creare dei veri e propri schieramenti, tra chi preferisce Ellie oppure Abby.

Dei personaggi che, in un modo o nell’altro, sono cambiati moltissimo nello sviluppo, e che alla fine sono risultati essere molto diversi rispetto a come erano stati pensati da Naughty Dog.

Di recente, i fan su Reddit si sono lanciati in un’analisi molto interessante che confronta i due capitoli di The Last of Us, e in qui Abby gioca un ruolo centrale.

Come sapete se avete giocato a The Last of Us Part II, Abby vive una storia speculare rispetto a quella di Ellie, e finisce per scontrarsi con la protagonista principale del gioco.

Se alcuni giocatori si schierano con l’una o con l’altra, altrettanti si interrogano sul significato ed il valore delle loro storie, preferendo l’una o l’altra.

Molti preferiscono la storia di Abby, magari ritendendo Ellie un personaggio migliore, però. La teoria che emerge da un post della community, riguardo Abby, è molto interessante: di fatto l’antagonista di Part II risulta la cosa più vicina al gioco originale.

La storia di Ellie è più simile a quella di Uncharted 4, dove la ragazza è disposta a fare di tutto per raggiungere il suo obiettivo, ovvero trovare Abby. La storia di quest’ultima, invece, somiglia molto al viaggio di Joel ed Ellie nell’avventura originale, visto il suo dover accompagnare Lev.

Un personaggio, Abby, su cui i fan continueranno a dibattere senza dubbio. La sua creazione è molto curiosa, ed è stata raccontata di recente proprio dalla persona che ha prestato il suo volto a lei.

E, curiosamente considerate le vicende del secondo capitolo, anche Joel avrebbe dovuto avere un legame molto diverso con lei.