The Last of Us Part II, ma come una sit-com: ecco il video esilarante

The Last of Us Part II è uno dei giochi più rappresentativi della scorsa generazione di console, nonché probabilmente l’apice fin’ora raggiunto dei processo creativo della talentuosa Naughty Dog.

Il sequel dell’apprezzatissimo capitolo originale delle avventure di Joel ed Ellie è un viaggio nell’animo umano, capace di suscitare sentimenti forti e destabilizzanti, come pochi videogiochi riescono a fare.

L’atmosfera che caratterizza il capolavoro in esclusiva PlayStation è, infatti, molto tesa, emotivamente pesante, spesso intrisa di quella sensazione ansiogena che fa drizzare continuamente le orecchie al giocatore, il quale si aspetta che qualcosa possa andare storto da un momento all’altro.

In un contesto in cui anche i momenti un po’ più leggeri trasudano inquietudine, c’è qualcuno che è riuscito nell’intento di rendere quasi divertente uno dei momenti del gioco.

L’utente di Reddit Greysbastard ha postato una clip che mostra una delle prime scene presenti nel gioco, che in questo caso assume un piglio pressapoco da commedia americana.

Nel video assistiamo alla prima scena in cui facciamo conoscenza di Jesse, uno dei comprimari del gioco, e lo vediamo in una conversazione con Ellie, sulla soglia della porta di casa della ragazza.

L’utente ha modificato la scena applicando il logo di Disney Channel e inserendo opportunamente, dopo determinate battute, le risate di sottofondo tipiche di ogni sit-com che si rispetti.

Si tratta sicuramente di uno dei momenti del titolo più adatti a questo tipo di lavoro, dato che siamo all’inizio del gioco e le vicende stanno appena cominciando a dispiegarsi, dunque il clima della scena è molto più rilassato.

Il risultato è comunque davvero ironico, capace di strappare qualche risata anche ai giocatori che sanno benissimo dove poi andranno a parare le vicende narrate nel gioco.

