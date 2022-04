In The Last of Us Part II, Abby è letteralmente immortale: ci sono le prove

The Last of Us Part II ha messo in scena tantissimi personaggi memorabili. Tra cui Abby, il personaggio che si contrappone ad Ellie per tutta la storia.

Il capolavoro di Naughty Dog, che potete recuperare su Amazon, ha fatto molto discutere anche per ciò che l’antagonista (per modo di dire…) fa nelle prime ore del gioco.

Abby, tra l’altro, sarebbe dovuta essere molto diversa in origine rispetto a come l’abbiamo vista in The Last of Us Part II. E il suo rapporto con Joel di conseguenza.

Stessa cosa per Ellie, che insieme alla sua rivale è cambiata moltissimo nel corso dello sviluppo del gioco: ecco quanto.

Prima di proseguire con la lettura della notizia vi avvertiamo che ci saranno PESANTI SPOILER sulla trama di The Last of Us Part II. Vi sconsigliamo di procedere con la lettura se non avete giocato il titolo.

Nella speranza che a questo punto della notizia ci siano solo persone che hanno completato The Last of Us Part II, vi avvertiamo che c’è qualcuno che ha scoperto che Abby può diventare immortale.

Come riporta Kotaku, c’è un gruppo di mythbusters (coloro i quali cercano di verificare o sfatare i miti) che ha giocato con il titolo Naughty Dog impiegando delle mod.

Il modder Speclizer ha utilizzato alcune modifiche per rispondere ad alcune domande riguardo il gioco, con un montaggio video che potete trovare poco più sotto.

Si può salvare Joel? Si può uccidere Tommy? Si possono uccidere definitivamente Ellie ed Abby in alcune sezioni del gioco?

Proprio in quest’ultimo caso c’è una risposta molto curiosa:

Come potete vedere ai primi minuti del video, Abby è letteralmente immortale nella brutale sequenza finale del gioco. Le armi da fuoco e da mischia non servono, perché la ragazza si deve salvare in ogni caso.

Il finale prevede, lo ricorderete, che Ellie decida di risparmiare la vita della sua acerrima nemica, e che quest’ultima si allontani con Lev. E, a quanto pare, neanche con le mod si può fare niente per cambiare questo epilogo.

Nonostante l’odio riservato verso questo personaggio, paradossalmente Abby è la cosa più vicina al primo The Last of Us. Il perché, ve l’abbiamo raccontato qualche tempo fa.

Anche per via della sua possanza fisica, che l’accomuna a Joel, di cui abbiamo discusso in un’analisi sul perché Naughty Dog abbia deciso che, in The Last of Us Part II, Abby dovesse essere così muscolosa.