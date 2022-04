The Last of Us, la serie TV svela “quel” dettaglio maniacale su Ellie

Non sempre i prodotti dedicati ai videogiochi riescono ad essere fedeli, ma la serie di The Last of Us sembra aver centrato perfettamente il personaggio di Ellie.

Il personaggio sarà interpretato da Bella Ramsey, che abbiamo già avuto modo di vedere ne Il Trono di Spade, altra serie di HBO che potete recuperare su Amazon.

L’attrice ha confermato di recente, a mezza bocca, l’uscita della serie entro la fine dell’anno. Il tutto senza conferme ufficiali, ovviamente.

Ma, più realisticamente, The Last of Us potrebbe uscire più tardi del previsto. L’uscita non sarebbe piazzata, infatti, per il 2022.

HBO è nota per creare prodotti di altissima qualità, ma noi videogiocatori sappiamo che film e serie tv tratti da videogiochi non sempre centrano l’obiettivo.

Uno dei problemi è la rappresentazione dei protagonisti, per cui le produzioni si prendono spesso troppe libertà, e finiscono per non somigliare agli originali.

Ma la serie tv di The Last of Us potrebbe rappresentare una bella soddisfazione per i fan del titolo di Naughty Dog, almeno vedendo Ellie.

Una foto dal set, ovviamente fatta di nascosto, mostra l’attrice nel costume di scena. E c’è un dettaglio davvero maniacale che è stato rispettato:

It’s real ❤️ pic.twitter.com/uJLmbWAZ9k — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) April 7, 2022

Come potete vedere nella foto qui sopra, il vestiario di Ellie è stato riproposto alla perfezione, con tanto di iconica t-shirt che la ragazza indossa nel primo capitolo della serie.

Questa è, finora, probabilmente la foto migliore di uno dei protagonisti. Di recente, invece, abbiamo visto una foto del cast trafugata dal set.

Da quello che abbiamo potuto vedere finora, i fan possono davvero aspettarsi qualcosa di ottimo dalla serie HBO. Ci sono già alcune scene che ci fanno ben sperare.

Nel frattempo pare che Naughty Dog abbia accelerato con i lavori, perché The Last of Us 3 potrebbe essere più vicino del previsto.