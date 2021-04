The Last of Us Part II, scoperto un dettaglio sul tono di voce di Ellie

The Last of Us Part II è un titolo che non smette di sorprendere ed emozionare grazie alla sua profondità e ricchezza di particolari.

Dopo le recenti scoperte dei fan sui dettagli che arricchiscono l’aspetto realistico del gameplay, come la presenza delle impronte digitali, un nuovo video ci mostra un aspetto interessante relativo al comportamento di Ellie.

Tra i vari misteri dell’esclusiva PS4, figura anche il comportamento di Joel nei confronti di un personaggio controverso, che è stato appena spiegato dal suo doppiatore.

In un nuovo frammento di gameplay pubblicato su YouTube dall’utente Canniloni, possiamo notare che il tono in cui Ellie risponde a Dina varia in base alla sua postura.

Come potete vedere, al variare della posizione di Ellie, cambierà anche il modo in cui si esprimerà.

Se abbassata, risponderà tra sé e sé adottando un tono più silenzioso, mentre rispondendo in piedi lo farà in modo più diretto.

Si tratta di un dettaglio certamente interessante in grado di testimoniare ulteriormente il grado di realismo che Naughty Dog ha inserito all’interno della sua ultima fatica.

The Last of Us Part II è infatti noto per essere pieno di interessanti dettagli da scoprire per i videogiocatori più attenti.

Il comportamento di Ellie è spesso contestuale agli eventi e al contesto in cui agisce, come testimonia anche questa recente scoperta di una rara animazione visibile durante il combattimento.

Il grado di realismo e di immersione è accompagnato anche dalla presenza di curiosità e easter egg, come un trucco che ci consente di risparmiare un bel po’ di munizioni, tanto semplice da eseguire quanto efficace.

Proprio nella giornata di oggi un fan ha scoperto un altro interessante dettaglio relativo all’incontro con il primo Stalker che consentirebbe alla protagonista di agire in un modo inaspettato.

A più di un anno dall’attesissimo lancio sul mercato, The Last of Us Part II non smette di sorprendere gli utenti, e non accenna a farsi da parte grazie alla profondità della sua trama e alla mole di dettagli che ne arricchiscono il valore.