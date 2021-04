The Last of Us Part II, fan scopre un segreto nell’incontro col primo Stalker

The Last of Us Part II è un gioco talmente ricco di segreti e dettagli che molti di questi stanno ancora venendo scoperti a distanza di mesi dall’uscita originale del titolo: uno di questi è la possibilità di uccidere il primo Stalker incontrato da Ellie durante l’avventura.

Ieri, per esempio, vi abbiamo segnalato la presenza di un dialogo nascosto ma molto dolce, situato poco prima della fase finale del gioco.

Sempre lo stesso utente che aveva scoperto questa conversazione era anche riuscito a trovare una rara feature nell’esplorazione, particolarmente utile durante determinate fasi, soprattutto per scattare foto.

Oggi grazie a GamesRadar+ apprendiamo invece un segreto legato all’incontro con il primo Stalker incontrato da Ellie, che in realtà può essere raggiunto — e ucciso, naturalmente.

Il primo Stalker incontrato da Ellie su The Last of US Part II può essere raggiunto e ucciso.

La scoperta è stata condivisa dall’utente razeric_ sul forum Reddit dedicato alla serie The Last of Us: il primo Stalker incontrato solitamente ci procurerà solo un gran bello spavento, ma scapperà alla nostra vista.

Se invece sapete già che sta per comparire, cosa naturalmente possibile solo in un playthrough successivo di The Last of Us Part II, basterà che iniziamo a corrergli dietro nel momento esatto in cui compare sullo schermo e riusciremo a raggiungerlo, permettendoci una giusta vendetta per il jumpscare.

Il tutto è stato documentato in una clip video che potete osservare qui sotto, pubblicata dall’attento giocatore:

Nei commenti c’è invece chi segnala un’altra possibile strategia, anch’essa possibile se già sapete che lo Stalker sta arrivando: sparargli alle gambe.

Facendo così, riuscire a catturarlo e finirlo diventerà ovviamente molto più facile, ma bisognerà anche sprecare delle preziose munizioni per poter rendere possibile la nostra impresa.

Sempre nei commenti, c’è anche chi si è divertito a lasciare delle trappole appositamente per finirlo sul posto: si tratta di segnali inequivocabili che, durante la prima run, è riuscito a far prendere un bello spavento a più di un giocatore.

Uno dei tanti dettagli nascosti del gioco scoperto recentemente riesce a rendere particolarmente l’idea della cura di Naughty Dog per i dettagli, dato che sono state ritrovate perfino delle impronte digitali.

Un’altra animazione rara è stata invece individuata durante il combattimento da altri fan particolarmente attenti: chissà quanti altri segreti di The Last of Us Part II ci restano da scoprire.