The Last of Us Part II, arrivano le chitarre ufficiali

The Last of Us Part II è un gioco davvero incredibile, anche per quanto riguarda un comparto tecnico e narrativo davvero incredibile.

Il titolo di Naughty Dog ha infatti tante qualità, molte delle quali legate a doppio filo ai personaggi presenti nel gioco, alcuni dei quali dotati di un realismo strepitoso.

Solo pochi giorni fa un fan ha scovato un commovente segreto nascosto nella stanza di Abby, un dettaglio in grado di aumentare l’impatto emotivo (e non di poco).

Per non parlare del “mistero” del braccialetto di Ellie, il quale dimostra come nulla sia veramente lasciato a caso nel gioco PlayStation.

Ora, aspettando il The Last of Us Day (atteso per il prossimo 26 settembre), il PlayStation Gear Store ha messo in pre-order alcuni oggetti legati al gioco davvero notevoli.

Parliamo innanzitutto di due chitarre targate Taylor: la prima è una replica della chitarra di Ellie progettata in collaborazione con Naughty Dog.

Più nello specifico è un’edizione speciale della Taylor 314ce, completa del suo caratteristico top sunburst color tabacco e un intarsio della tastiera personalizzato in avorio granulato.

Costruito con fondo e fasce in sapele massello e top in abete Sitka, questo modello produce una voce equilibrata in tutto lo spettro tonale con una gamma media ricca e note alte chiare.