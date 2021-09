The Last of Us Part II e il “mistero” del braccialetto di Ellie svelato

The Last of Us Part II è un pozzo senza fondo di sorprese, visto e considerato che a oltre un anno dall’uscita del gioco su console PS4 i fan continuano a scoprire chicche e curiosità sul gioco, incluso il finale.

Il titolo di Naughty Dog ha infatti tante particolarità, tanto che scoprirle tutte durante la prima run è seriamente difficile (per non dire impossibile).

Nelle scorse settimane qualcuno ha notato infatti un commovente segreto nascosto nella stanza di Abby, rivelando un dettaglio che non si trova lì per pura coincidenza.

Oppure, è la cosiddetta “sequenza da incubo” di Ellie, in grado di farle rivivere la scena più sconvolgente del gioco in una maniera del tutto inedita.

Attenzione: da ora seguono spoiler sul finale e sui personaggi di The Last of Us Part II. Proseguite solo se avete portato a termine il gioco Naughty Dog.

Alcuni fan via Reddit si sono accorti ora di un interessante dettaglio di Ellie, più in particolare sul braccialetto che decide di indossare al polso dopo averlo ricevuto in regalo da Dina.

I giocatori hanno notato che durante la sessione finale del gioco, incluso il combattimento di Ellie contro Abby, l’ex compagna di Joel non sembra indossarlo.

Il dettaglio che sorprende ancora di più è legato al fatto che, durante la sequenza del ritorno a casa (prima di trovarla vuota, con Dina ormai andata via assieme a suo figlio JJ), Ellie lo indossa nuovamente.

Il motivo, come ipotizzato da alcuni è tanto semplice quanto esplicativo: la ragazza decide di indossare il braccialetto come oggetto in grado di proteggerla, donato dall’unica persona che ama.

Quando Ellie decide di recarsi a Santa Barbara per concludere la sua vendetta nei confronti di Abby, la persistente pulsione di morte deve averla indotta a pensare di non essere degna della protezione, non desiderando che la fortuna, il destino o la fede giocassero un ruolo in ciò che lei era chiamata a compiere.

Alla fine, dopo aver risparmiato Abby, Ellie decide di indossare di nuovo il braccialetto come simbolo della sua “rinascita”, una scelta che forse avrebbe preso anche il compianto Joel.

Forse non si tratta di una vera e propria riconciliazione per Ellie e Dina, bensì di un “segno” di una nuova vita che forse scopriremo solamente con l’arrivo dell’eventuale The Last of Us Part III.

