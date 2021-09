Ellie e Abby da The Last of Us arrivano in un’altra esclusiva PS5

The Last of Us Part II è ancora il capolavoro che era al lancio, ormai avvenuto lo scorso giugno del 2020, offrendo di fatto una delle avventure più memorabili degli ultimi tempi.

Il sequel del titolo uscito originariamente su PS3 ha infatti lasciato un solco non indifferente nel mercato, dimostrando tutto il talento del team Naughty Dog.

Del resto, lo sviluppatore americano ha da poco confermato di essere al lavoro su un titolo standalone multiplayer, come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa.

Senza contare che in tempi non sospetti anche il director Neil Druckmann ha parlato ai “detrattori” del gioco, rimarcando il suo punto di vista sulla questione.

Ora, tramite un post sul profilo ufficiale di PlayStation Europe, Sony ha confermato che Sackboy A Big Adventure riceverà a breve una gradita sorpresa proprio a tema The Last of Us Part II.

I costumi di Ellie e Abby saranno infatti resi disponibili a partire dal prossimo 26 settembre, vale a dire domenica prossima.

Poco sotto, il tweet pubblicato pochi minuti fa:

When the going gets tough, Sackboy gets going… right into the heart of danger!

Prepare for adventures into the unknown with Ellie and Abby costumes for Sackboy: A Big Adventure, available on 26th September. pic.twitter.com/1oGQFbIYh0

— PlayStation Europe (@PlayStationEU) September 21, 2021