The Last of Us Part II, la stanza di Abby nasconde un segreto commovente

The Last of Us Part II continua ogni giorno a sorprendere per via della sua grande cura per i dettagli: ogni singolo evento non è stato inserito per caso, ma è invece tenuto in considerazione per la narrazione dell’avventura.

Questa profonda attenzione per i particolari di The Last of Us Part II è stata nuovamente confermata da un fan, che ha scoperto come nella stanza di Abby sia nascosto un dettaglio commovente.

Si tratta dunque dell’ennesima dimostrazione dell’incredibile cura riposta da Naughty Dog, come già mostrato da ulteriori prove diffuse nelle scorse ore.

Una delle autrici di The Last of Us Part II ha inoltre sottolineato come l’odio per i temi trattati nel secondo capitolo non impedirà a lei e al team di continuare a trattarli in futuro.

Attenzione: da questo momento troverete spoiler sulla trama di The Last of Us Part II. Se non avete completato l’esclusiva Naughty Dog, vi sconsigliamo di proseguire la lettura.

Come riportato da GamesRadar+, la stanza di Abby all’interno dello stadio di Seattle nasconde un particolare dipinto appeso alla parete del suo letto, che raffigura la città dalla quale provengono Abby ed il padre Jerry.

Il ritratto in questione raffigura quindi Salt Lake City, che è anche lo stesso luogo in cui si trovava l’ospedale nel quale il padre di Abby verrà ucciso da Joel al termine del primo The Last of Us.

Questo dipinto appare per la prima volta all’interno di una scena flashback di The Last of Us Part II, nel quale si vede Jerry discutere con Marlene all’interno del suo ufficio.

Come ulteriore conferma del fatto che si tratti della stessa identica illustrazione, quando Ellie arriverà nell’ufficio di Jerry è possibile notare che il quadro è stato effettivamente portato via con la forza, come dimostrato dagli screenshot scattati dall’utente Reddit yummy486:

La scena sembra dimostrare come Abby, ad un certo punto della storia, abbia deciso di entrare nella stanza del padre e di prendersi quel dipinto per ricordarlo, tenendolo anche vicino al suo letto.

Si tratta dunque di un segreto sicuramente commovente, che difficilmente potrà essere notato durante il primo playthrough trattandosi di un piccolissimo dettaglio, ma che dimostra come Naughty Dog abbia cercato di trattare con cura ogni singola scena del gioco.

Ad ogni modo, un dataminer è recentemente riuscito a scoprire alcuni dettagli riguardanti una misteriosa modalità multiplayer presente all’interno del gioco.

Uno dei nemici della seconda avventura ha però subito un profondo cambiamento durante lo sviluppo, dato che ucciderli rischiava di essere troppo «divertente».

I menù di The Last of Us sono sicuramente uno degli aspetti maggiormente affascinanti di entrambi i capitoli: un fan ha modificato gli sfondi del primo capitolo, portando a risultati impressionanti.