The Last of Us Part II avrà il suo film (ed è italiano)

The Last of Us Part II è uscito da oltre un anno, segnando per sempre il genere degli action adventure in terza persona, grazie anche al talento di Naughty Dog.

Il sequel del gioco uscito su PS3 è non solo uno dei titoli più importanti della scorsa generazione, ma anche e soprattutto un’avventura pregna di significato e valenza sociale.

Inutile dire che l’annuncio di un eventuale standalone multiplayer dedicato alle avventure di Ellie, come confermato proprio nelle scorse ore, ha subito incuriosito i fan.

Senza contare anche che il futuro di Naughty Dog sembra essere davvero molto ricco, con diversi titoli AAA attualmente in lavorazione (o in pre-produzione).

Ora, la nota cosplayer italiana Virginia Ceci in collaborazione con il videomaker Marco Ritelli ha mostrato al pubblico il loro fan project prodotto da HotGarbageTeam.

Si tratta infatti di un cortometraggio ispirato proprio ai drammatici eventi visti in The Last of Us Part II, proponendo una fedeltà estetica e stilistica davvero strepitosa.

Il teaser trailer del cortometraggio (visionabile poco sotto) rivela anche che il film è atteso per il prossimo 26 settembre 2021, con la pubblicazione della versione completa.

Non si tratta di una data casuale: quel giorno cade infatti il The Last of Us Day, precedentemente noto come Outbreak Day (ma modificato a seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero).

Il primo trailer promozionale di questo progetto tutto italiano, della durata di un minuto esatto, è visionabile cliccando a questo indirizzo.

Siamo sicuri che anche il prodotto finale, previsto tra poco più di due settimane, sarà sicuramente all’altezza delle aspettative.

Ricordiamo anche che Virginia Ceci era già stata “notata” da Naughty Dog in persona, grazie ai suoi straordinari cosplay di Ellie.

Ma non solo: non dimenticate anche che il primo The Last of Us diventerà una serie TV (questa volta ufficiale) prodotta da HBO e Sony e ispirata agli eventi del gioco uscito su PS3.

Infine, parlando ancora una volta di fan project di spessore prodotti e realizzati in Italia, avete visto quello dedicato a Metal Gear Solid V The Phantom Pain?